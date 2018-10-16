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Під час чергування застрелився 22-річний солдат-строковик

Під час чергування застрелився 22-річний солдат-строковик
Поліція розслідує обставини загибелі військовослужбовця на Вознесенщині Миколаївської області, основна версія – самогубство.

Про це повідомляє УНН, посилаючись на відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Так, повідомлення про госпіталізацію 22-річного військовослужбовця строкової служби з вогнепальним пораненням голови надійшло до поліції вночі 8 липня.

Потерпілий був доставлений до лікарні з військової частини, розташованої у Вознесенському районі, та невдовзі помер у медичному закладі.

Відомо, що хлопець заступив на добове чергування з автоматичною зброєю. За інформацією правоохоронців, основна версія трагедії — самогубство, причини якого та інші обставини події наразі з’ясовують слідчі.

Тіло військового направлено на проведення судово-медичної експертизи.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України “Умисне вбивство”. Процесуальне керівництво по справі здійснює військова прокуратура. Слідчі дії тривають.

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Теги: Миколаївщина, смерть, солдат
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