Під час чергування застрелився 22-річний солдат-строковик
Сьогодні, 22:27
Поліція розслідує обставини загибелі військовослужбовця на Вознесенщині Миколаївської області, основна версія – самогубство.
Про це повідомляє УНН, посилаючись на відділ комунікації поліції Миколаївської області.
Так, повідомлення про госпіталізацію 22-річного військовослужбовця строкової служби з вогнепальним пораненням голови надійшло до поліції вночі 8 липня.
Потерпілий був доставлений до лікарні з військової частини, розташованої у Вознесенському районі, та невдовзі помер у медичному закладі.
Відомо, що хлопець заступив на добове чергування з автоматичною зброєю. За інформацією правоохоронців, основна версія трагедії — самогубство, причини якого та інші обставини події наразі з’ясовують слідчі.
Тіло військового направлено на проведення судово-медичної експертизи.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України “Умисне вбивство”. Процесуальне керівництво по справі здійснює військова прокуратура. Слідчі дії тривають.
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Про це повідомляє УНН, посилаючись на відділ комунікації поліції Миколаївської області.
Так, повідомлення про госпіталізацію 22-річного військовослужбовця строкової служби з вогнепальним пораненням голови надійшло до поліції вночі 8 липня.
Потерпілий був доставлений до лікарні з військової частини, розташованої у Вознесенському районі, та невдовзі помер у медичному закладі.
Відомо, що хлопець заступив на добове чергування з автоматичною зброєю. За інформацією правоохоронців, основна версія трагедії — самогубство, причини якого та інші обставини події наразі з’ясовують слідчі.
Тіло військового направлено на проведення судово-медичної експертизи.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України “Умисне вбивство”. Процесуальне керівництво по справі здійснює військова прокуратура. Слідчі дії тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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