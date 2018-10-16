Під час чергування застрелився 22-річний солдат-строковик





Про це повідомляє



Так, повідомлення про госпіталізацію 22-річного військовослужбовця строкової служби з вогнепальним пораненням голови надійшло до поліції вночі 8 липня.



Потерпілий був доставлений до лікарні з військової частини, розташованої у Вознесенському районі, та невдовзі помер у медичному закладі.



Відомо, що хлопець заступив на добове чергування з автоматичною зброєю. За інформацією правоохоронців, основна версія трагедії — самогубство, причини якого та інші обставини події наразі з’ясовують слідчі.



Тіло військового направлено на проведення судово-медичної експертизи.



Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України “Умисне вбивство”. Процесуальне керівництво по справі здійснює військова прокуратура. Слідчі дії тривають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція розслідує обставини загибелі військовослужбовця на Вознесенщині Миколаївської області, основна версія – самогубство.Про це повідомляє УНН , посилаючись на відділ комунікації поліції Миколаївської області.Так, повідомлення про госпіталізацію 22-річного військовослужбовця строкової служби з вогнепальним пораненням голови надійшло до поліції вночі 8 липня.Потерпілий був доставлений до лікарні з військової частини, розташованої у Вознесенському районі, та невдовзі помер у медичному закладі.Відомо, що хлопець заступив на добове чергування з автоматичною зброєю. За інформацією правоохоронців, основна версія трагедії — самогубство, причини якого та інші обставини події наразі з’ясовують слідчі.Тіло військового направлено на проведення судово-медичної експертизи.Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України “Умисне вбивство”. Процесуальне керівництво по справі здійснює військова прокуратура. Слідчі дії тривають.

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