Волинські баскетболісти виступили у складі збірної України на міжнародних змаганнях
Сьогодні, 22:49
Волинські баскетболісти представили Україну на міжнародних змаганнях в Білорусі.
На турнірі Єдиної Ліги Європи з баскетболу 3х3 вони стали сьомими, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
Усього було 12 команд з різних країн, зокрема із Литви, Швейцарії, Росії, Сербії і Білорусі.
Українська трійка – це добре відомі волинським уболівальникам гравці “Старого Луцька…”: Володимир Коцько, Володимир Шевчук і Дмитро Швагринський. У першому матчі своєї групи їм вдалося обіграти суперників із Мінська із рахунком: 21:15.
Утім, у наступному поєдинку волинянам пощастило менше. Впродовж всієї гри вони не поступалися росіянам, однак, удача відвернулася від них в овертаймі. Результат – 9:11 на користь баскетболістів із Петербурга.
А вирішив долю команди на турнірі чвертьфінальний поєдинок. Там наші баскетболісти зустрілися зі швейцарцями. Протягом матчу суперники не упускали своїх шансів закидати в кошик. Напружена боротьба завершилаяся безапеляційною перемогою нащадків вікінгів 20:8.
Такі турніри – спосіб тримати себе в формі під час міжсезоння, а також можливість заробити додаткові бали в рейтингу ФІБА.
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На турнірі Єдиної Ліги Європи з баскетболу 3х3 вони стали сьомими, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
Усього було 12 команд з різних країн, зокрема із Литви, Швейцарії, Росії, Сербії і Білорусі.
Українська трійка – це добре відомі волинським уболівальникам гравці “Старого Луцька…”: Володимир Коцько, Володимир Шевчук і Дмитро Швагринський. У першому матчі своєї групи їм вдалося обіграти суперників із Мінська із рахунком: 21:15.
Утім, у наступному поєдинку волинянам пощастило менше. Впродовж всієї гри вони не поступалися росіянам, однак, удача відвернулася від них в овертаймі. Результат – 9:11 на користь баскетболістів із Петербурга.
А вирішив долю команди на турнірі чвертьфінальний поєдинок. Там наші баскетболісти зустрілися зі швейцарцями. Протягом матчу суперники не упускали своїх шансів закидати в кошик. Напружена боротьба завершилаяся безапеляційною перемогою нащадків вікінгів 20:8.
Такі турніри – спосіб тримати себе в формі під час міжсезоння, а також можливість заробити додаткові бали в рейтингу ФІБА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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