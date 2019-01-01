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Волинські баскетболісти виступили у складі збірної України на міжнародних змаганнях

Волинські баскетболісти виступили у складі збірної України на міжнародних змаганнях
Волинські баскетболісти представили Україну на міжнародних змаганнях в Білорусі.

На турнірі Єдиної Ліги Європи з баскетболу 3х3 вони стали сьомими, - йдеться у сюжеті 12 каналу.

Усього було 12 команд з різних країн, зокрема із Литви, Швейцарії, Росії, Сербії і Білорусі.

Українська трійка – це добре відомі волинським уболівальникам гравці “Старого Луцька…”: Володимир Коцько, Володимир Шевчук і Дмитро Швагринський. У першому матчі своєї групи їм вдалося обіграти суперників із Мінська із рахунком: 21:15.

Утім, у наступному поєдинку волинянам пощастило менше. Впродовж всієї гри вони не поступалися росіянам, однак, удача відвернулася від них в овертаймі. Результат – 9:11 на користь баскетболістів із Петербурга.

А вирішив долю команди на турнірі чвертьфінальний поєдинок. Там наші баскетболісти зустрілися зі швейцарцями. Протягом матчу суперники не упускали своїх шансів закидати в кошик. Напружена боротьба завершилаяся безапеляційною перемогою нащадків вікінгів 20:8.

Такі турніри – спосіб тримати себе в формі під час міжсезоння, а також можливість заробити додаткові бали в рейтингу ФІБА.

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Теги: баскетбол, спорт, Волинь
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