Столичний журналіст назвав ім`я нового головного митника Волині

Євгеній Плінський повідомив ім`я нового голови Волинської митниці.



Про це він написав на своїй



За словами Плінського, новим в.о. голови Волинської митниці вже призначили Андрія Войцещука.



«Спеціаліст він хороший, і саме йому довірили курувати в ДФС незаконну схему завищення розмитнення "євроблях" через спеціальний моніторинговий центр і незаконне використання каталогу "Швака". Тоді, люди купували авто за 2 тисячі євро, а їм митниця говорила що розмитнення вважають з 8 тисяч євро і таким чином обдирала з них гроші», - пише журналіст.



Нагадаємо, сьогодні, 9 липня, виконувач обов’язків голови Державної фіскальної служби Олександр Власов на своїй сторінці у Facebook повідомив про





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