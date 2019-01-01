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Столичний журналіст назвав ім`я нового головного митника Волині

Столичний журналіст назвав ім`я нового головного митника Волині
Журналіст каналу 1+1 Євгеній Плінський повідомив ім`я нового голови Волинської митниці.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Плінського, новим в.о. голови Волинської митниці вже призначили Андрія Войцещука.

«Спеціаліст він хороший, і саме йому довірили курувати в ДФС незаконну схему завищення розмитнення "євроблях" через спеціальний моніторинговий центр і незаконне використання каталогу "Швака". Тоді, люди купували авто за 2 тисячі євро, а їм митниця говорила що розмитнення вважають з 8 тисяч євро і таким чином обдирала з них гроші», - пише журналіст.

Нагадаємо, сьогодні, 9 липня, виконувач обов’язків голови Державної фіскальної служби Олександр Власов на своїй сторінці у Facebook повідомив про звільнення чотирьох керівників митниць західного регіону, в числі яких і очільник Волинської митниці.


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Теги: митниця, Волинь, ДФС, Андрій Войцещук
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