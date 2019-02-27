Луцькі муніципали розпочали «трусити» незаконні гральні заклади міста. ФОТО
09 липень, 23:37
Інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради розпочали рейди з виявлення незаконних гральних закладів у обласному центрі Волині.
Про це йдеться у дописі на сторінці департаменту у Facebook.
Таким чином луцькі муніципали виконують рішення міської ради від 27.02.2019 № 53/92 «Про організацію роботи щодо протидії гральному бізнесу та розповсюдженню азартних ігор на території м. Луцька» та розпорядження міського голови від 20.06.2019 № 265 «Про створення робочої групи з проведення рейдів щодо виявлення об’єктів грального бізнесу в місті Луцьку».
Сьогодні, 9 липня, інспектори департаменту та члени робочої групи розпочали рейди, щоб виявити та не допустити функціонування у місті незаконних гральних закладів.
Також на сторінці департаменту оприлюднили фото окремих закладів Луцька, в які навідалися муніципали та члени робочої групи.
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Про це йдеться у дописі на сторінці департаменту у Facebook.
Таким чином луцькі муніципали виконують рішення міської ради від 27.02.2019 № 53/92 «Про організацію роботи щодо протидії гральному бізнесу та розповсюдженню азартних ігор на території м. Луцька» та розпорядження міського голови від 20.06.2019 № 265 «Про створення робочої групи з проведення рейдів щодо виявлення об’єктів грального бізнесу в місті Луцьку».
Сьогодні, 9 липня, інспектори департаменту та члени робочої групи розпочали рейди, щоб виявити та не допустити функціонування у місті незаконних гральних закладів.
Також на сторінці департаменту оприлюднили фото окремих закладів Луцька, в які навідалися муніципали та члени робочої групи.
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