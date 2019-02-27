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Луцькі муніципали розпочали «трусити» незаконні гральні заклади міста. ФОТО

Луцькі муніципали розпочали «трусити» незаконні гральні заклади міста. ФОТО
Інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради розпочали рейди з виявлення незаконних гральних закладів у обласному центрі Волині.

Про це йдеться у дописі на сторінці департаменту у Facebook.

Таким чином луцькі муніципали виконують рішення міської ради від 27.02.2019 № 53/92 «Про організацію роботи щодо протидії гральному бізнесу та розповсюдженню азартних ігор на території м. Луцька» та розпорядження міського голови від 20.06.2019 № 265 «Про створення робочої групи з проведення рейдів щодо виявлення об’єктів грального бізнесу в місті Луцьку».

Сьогодні, 9 липня, інспектори департаменту та члени робочої групи розпочали рейди, щоб виявити та не допустити функціонування у місті незаконних гральних закладів.

Також на сторінці департаменту оприлюднили фото окремих закладів Луцька, в які навідалися муніципали та члени робочої групи.
Луцькі муніципали розпочали «трусити» незаконні гральні заклади міста. ФОТО
Луцькі муніципали розпочали «трусити» незаконні гральні заклади міста. ФОТО
Луцькі муніципали розпочали «трусити» незаконні гральні заклади міста. ФОТО

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Теги: департамен муніципальної варти, Луцьк, незаконні гральні заклади
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