Україна завоювала перше золото на Універсіаді-2019. ВІДЕО
Сьогодні, 00:32
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала чемпіонкою Універсіади-2019, яка в ці дні проходить у Неаполі.
В секторі для стрибків у довжину Бех-Романчук показала результат 6,84 метра, - пише УНІАН.
Найближчу переслідувачку Евеліз Таварес де Вейгу з Португалії українка випередила на 23 см. Відразу три спроби українки дозволили б їй піднятися на вищий щабель п'єдесталу (в гіршій з них вона показала результат 6,66 метра).
Ця золота медаль стала для України першою на Універсіаді-2019. В активі нашої збірної також є срібло (його виграв метальник молота Сергій Регеда) і дві бронзи, які завоювали дзюдоїстка Ганна Антікало і тхеквондист Денис Вороновський.
У медальному заліку українська збірна займає сімнадцяте місце. Відео переможного стрибка Бех-Романчук в Facebook опублікував телеканал XSport.
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В секторі для стрибків у довжину Бех-Романчук показала результат 6,84 метра, - пише УНІАН.
Найближчу переслідувачку Евеліз Таварес де Вейгу з Португалії українка випередила на 23 см. Відразу три спроби українки дозволили б їй піднятися на вищий щабель п'єдесталу (в гіршій з них вона показала результат 6,66 метра).
Ця золота медаль стала для України першою на Універсіаді-2019. В активі нашої збірної також є срібло (його виграв метальник молота Сергій Регеда) і дві бронзи, які завоювали дзюдоїстка Ганна Антікало і тхеквондист Денис Вороновський.
У медальному заліку українська збірна займає сімнадцяте місце. Відео переможного стрибка Бех-Романчук в Facebook опублікував телеканал XSport.
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