Луцького футболіста орендував суперник «Волині»

Футбольний клуб «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів поповнив свої лави волинським опорним півзахисником.Серед двох новачків команди з Полтавщини – лучанин, - повідомляє видання «Футбольні трансфери».Крім Чепелюка, до ФК «Гірник- Спорт» на правах вільного агента перейшов форвард, який раніше виступав за мінське "Торпедо".Волинянин Олександр Чепелюк виступав за винниківський «Рух», але у наступному сезоні на правах оренди захищатиме кольори команди з Горішніх Плавнів.Олександр Чепелюк - вихованець луцької «Волині». У складі «хрестоносців» з 2015 до 2017 провів 30 матчів. 4 серпня 2017 року уклав трирічний контракт з винниківським «Рухом».«Гірник-Спорт» виступає в Першій лізі чемпіонату України з футболу. У сезоні 2018-2019 команда зайняла 12 місце.