Луцького футболіста орендував суперник «Волині»
Сьогодні, 02:23
Футбольний клуб «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів поповнив свої лави волинським опорним півзахисником.
Серед двох новачків команди з Полтавщини – лучанин Олександр Чепелюк, - повідомляє видання «Футбольні трансфери».
Крім Чепелюка, до ФК «Гірник- Спорт» на правах вільного агента перейшов форвард Олексій Збунь, який раніше виступав за мінське "Торпедо".
Волинянин Олександр Чепелюк виступав за винниківський «Рух», але у наступному сезоні на правах оренди захищатиме кольори команди з Горішніх Плавнів.
Олександр Чепелюк - вихованець луцької «Волині». У складі «хрестоносців» з 2015 до 2017 провів 30 матчів. 4 серпня 2017 року уклав трирічний контракт з винниківським «Рухом».
«Гірник-Спорт» виступає в Першій лізі чемпіонату України з футболу. У сезоні 2018-2019 команда зайняла 12 місце.
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Серед двох новачків команди з Полтавщини – лучанин Олександр Чепелюк, - повідомляє видання «Футбольні трансфери».
Крім Чепелюка, до ФК «Гірник- Спорт» на правах вільного агента перейшов форвард Олексій Збунь, який раніше виступав за мінське "Торпедо".
Волинянин Олександр Чепелюк виступав за винниківський «Рух», але у наступному сезоні на правах оренди захищатиме кольори команди з Горішніх Плавнів.
Олександр Чепелюк - вихованець луцької «Волині». У складі «хрестоносців» з 2015 до 2017 провів 30 матчів. 4 серпня 2017 року уклав трирічний контракт з винниківським «Рухом».
«Гірник-Спорт» виступає в Першій лізі чемпіонату України з футболу. У сезоні 2018-2019 команда зайняла 12 місце.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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