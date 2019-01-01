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Луцького футболіста орендував суперник «Волині»

Луцького футболіста орендував суперник «Волині»
Футбольний клуб «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів поповнив свої лави волинським опорним півзахисником.

Серед двох новачків команди з Полтавщини – лучанин Олександр Чепелюк, - повідомляє видання «Футбольні трансфери».

Крім Чепелюка, до ФК «Гірник- Спорт» на правах вільного агента перейшов форвард Олексій Збунь, який раніше виступав за мінське "Торпедо".

Волинянин Олександр Чепелюк виступав за винниківський «Рух», але у наступному сезоні на правах оренди захищатиме кольори команди з Горішніх Плавнів.

Олександр Чепелюк - вихованець луцької «Волині». У складі «хрестоносців» з 2015 до 2017 провів 30 матчів. 4 серпня 2017 року уклав трирічний контракт з винниківським «Рухом».

«Гірник-Спорт» виступає в Першій лізі чемпіонату України з футболу. У сезоні 2018-2019 команда зайняла 12 місце.

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Теги: Олександр Чепелюк, футбол
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