Волинський виш – серед найкращих університетів Західної України





Щорічний консолідований рейтинг українських вишів опублікували на сайті



У підсумковій таблиці консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України СНУ імені Лесі Українки опинився на 37 місці, очолив рейтинг закладів вищої освіти м. Луцька, та увійшов до ТОП-10 кращих університетів Західної України.

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