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Волинський виш – серед найкращих університетів Західної України

Волинський виш – серед найкращих університетів Західної України
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки потрапив до десятки найкращих вишів західного регіону України.

Щорічний консолідований рейтинг українських вишів опублікували на сайті Освіта.ua

У підсумковій таблиці консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України СНУ імені Лесі Українки опинився на 37 місці, очолив рейтинг закладів вищої освіти м. Луцька, та увійшов до ТОП-10 кращих університетів Західної України.

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Теги: рейтинг, СНУ
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Коментарі 2
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Міжпланетний, ні Міжгалактичний, а студенти тупіші за учнів ПТУ.
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серед тих студентів, що уявляють себе журналистами!
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