Волинський виш – серед найкращих університетів Західної України
Сьогодні, 08:10
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки потрапив до десятки найкращих вишів західного регіону України.
Щорічний консолідований рейтинг українських вишів опублікували на сайті Освіта.ua
У підсумковій таблиці консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України СНУ імені Лесі Українки опинився на 37 місці, очолив рейтинг закладів вищої освіти м. Луцька, та увійшов до ТОП-10 кращих університетів Західної України.
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Щорічний консолідований рейтинг українських вишів опублікували на сайті Освіта.ua
У підсумковій таблиці консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України СНУ імені Лесі Українки опинився на 37 місці, очолив рейтинг закладів вищої освіти м. Луцька, та увійшов до ТОП-10 кращих університетів Західної України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Міжпланетний, ні Міжгалактичний, а студенти тупіші за учнів ПТУ.
серед тих студентів, що уявляють себе журналистами!
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