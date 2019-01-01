«Ми повинні виступати єдиним фронтом», - Петро Порошенко про об`єднання заради України. ВІДЕО

Колишній президент України та лідер партії «Європейська солідарність»на необхідності об`єднання зусиль усіх політиків для боротьби з ворогами та розвитку України.«Кілька місяців тому 5 колона навіть думати не сміла про телемости з Росією, а тепер вони що не день,то вище піднімають голову. Слава Богу вчора здорова рекція суспільства придушила чергову реваншистську ініціативу, але ця історія відволікла увагу від такої події, як саміт Україна-ЄС», - йдеться у спічі Петра Порошенка.Він зазначив, що за 5 років Україна і ЄС стали ближче один до одного, але стратегічна мета України – вступ до Євросоюзу.«На цьому шляху, як на велосипеді – треба постійно їхати, бо на байку стояти неможливо – впадеш. Будь-яка зупинка на шляху до Євросоюзу – відкотитися назад у сферу впливу Росії. І дорогою до членства нам потрібні амбітні проекти, подібні безвізу. Цифровий союз, який дасть і безкоштовний роумінг, митне співробітництво, яке прибере останні бар`єри в торгівлі, енергетичний союз, асоціація з Шенгеном, яка зробить необов’язковим паспортний контроль між Україною і ЄС. І те, що в резолюції саміту записали запропоновану мною ще минулого року ідею про ці 4 союзи – дуже добре і свідчить про спадковість нашої європейської політики», - сказав лідер «Вропейської солідарності».Також він додав, що у цих проектах потрібно переходити від декларацій до дорожньої карти, чого на жаль не вдалося зробити.«Але головне – відсутність домовленостей про посилення Азовського пакету санкцій. Саме такою мала бути реакція ЄС на відмову Росії виконувати рішення Морського трибуна ООН про звільнення 24 наших моряків. Також дуже бракує оцінки ризиків Північного потоку-2, згоди на шефство країн-членів над містами Донбасу, про що ми говорили, і норми про те, щоб нарешті започаткувати механізм оцінювання відповідності національного законодавства України європейському», - додав Порошенко.Також він запевнив, що готовий підтримувати всі ініціативи влади, які наближають Україну до Євросоюзу.«Навіть в умовах виборчої кампанії на зовнішньому фронті ми повинні виступати єдиним фронтом: офіс Президента, віцепрем`єри, міністри, уряд, фракції, партії-учасниці виборів. Це особливо важливо в умовах, коли протягом останнього місяця ми бачили кілька неприємних прикладів, коли наші партнери порушили принцип «нічого про Україну без України». Подібного не було протягом 5 років. Це дуже тривожний сигнал, який потребує серйозної уваги з боку влади і всіх про європейських сил, зацікавлених в протидії російській агресії. Звичайно, потребує обєднання зусиль зараз і «Європейська солідарність» до цього точно готова», - підсумував Петро Порошенко.