На Волині – «дефіцит» чоловіків





В області, як і в Україні загалом, спостерігається “дефіцит” чоловіків, - повідомляє



Найбільше людей зосереджено у містах Луцьку (216,9 тис. осіб або 21 % загальної чисельності населення області) та Ковелі (68,6 тис. осіб або 6,6 %). Серед районів у трійку найбільших увійшли Луцький, Камінь-Каширський та Ківерцівський (66 – 63,8 тис. осіб), – повідомляє Головне управління статистики у Волинській області.



Статевий склад населення області, як і в цілому в державі, характеризувався перевагою жінок: на кожну тисячу жінок припадало в середньому по 894 чоловіки (в Україні – 864). Слід зазначити, що у дитячих та молодших вікових групах традиційно переважали представники чоловічої статі, це обумовлено тим, що хлопчиків народжується більше. А починаючи з 34-річного віку, спостерігався “дефіцит” чоловіків. Так, якщо на 1 000 жінок у віковій групі 40–44 роки припадало 974 чоловіки, 50–54 роки – 911, 60–64 роки – 756, то у віці 70 років і старші – 416 чоловіків. Це пояснюється вищою смертністю чоловіків.



Кожен п’ятий житель області – дитина віком до 15 років, 27 % волинян – молоді люди у віці 15–34 роки, 13 % – громадяни похилого віку (65 років і старші).



Середній вік населення Волині становив 38 років, жінок – 40,3 року, чоловіків – 35,5 року. Наймолодшими в області за середнім віком населення були жителі Камінь-Каширського (34,9 року) та Любешівського (35,8 року) районів, а найстаршими – м.Нововолинська (40,7 року) та Іваничівського району (40,5 року).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На початку 2019 року на Волині проживало (за оцінкою) 1035,3 тис. осіб, з них 540,7 тис. осіб – у міських поселеннях, 494,6 тис. осіб – у сільській місцевості.В області, як і в Україні загалом, спостерігається “дефіцит” чоловіків, - повідомляє «Буг» , посилаючись на ГУС у Волинській області.Найбільше людей зосереджено у містах Луцьку (216,9 тис. осіб або 21 % загальної чисельності населення області) та Ковелі (68,6 тис. осіб або 6,6 %). Серед районів у трійку найбільших увійшли Луцький, Камінь-Каширський та Ківерцівський (66 – 63,8 тис. осіб), – повідомляє Головне управління статистики у Волинській області.Статевий склад населення області, як і в цілому в державі, характеризувався перевагою жінок: на кожну тисячу жінок припадало в середньому по 894 чоловіки (в Україні – 864). Слід зазначити, що у дитячих та молодших вікових групах традиційно переважали представники чоловічої статі, це обумовлено тим, що хлопчиків народжується більше. А починаючи з 34-річного віку, спостерігався “дефіцит” чоловіків. Так, якщо на 1 000 жінок у віковій групі 40–44 роки припадало 974 чоловіки, 50–54 роки – 911, 60–64 роки – 756, то у віці 70 років і старші – 416 чоловіків. Це пояснюється вищою смертністю чоловіків.Кожен п’ятий житель області – дитина віком до 15 років, 27 % волинян – молоді люди у віці 15–34 роки, 13 % – громадяни похилого віку (65 років і старші).Середній вік населення Волині становив 38 років, жінок – 40,3 року, чоловіків – 35,5 року. Наймолодшими в області за середнім віком населення були жителі Камінь-Каширського (34,9 року) та Любешівського (35,8 року) районів, а найстаршими – м.Нововолинська (40,7 року) та Іваничівського району (40,5 року).

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