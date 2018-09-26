вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повісився 12-річний школяр

Повісився 12-річний школяр
На Сумщині знайшли повішеним 12-річного школяра.

Начальниця відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Сумській області Ельвіра Біганова повідомила, що подія трапилася 9 липня, в селі Ображіївка Шосткинського району, - пише УНІАН.

«Мертвим школяра в хліві біля будинку знайшов його родич, який відразу викликав «швидку допомогу». Однак фельдшер лише констатував смерть дитини», – йдеться у повідомленні.

За інформацією Біганової, за фактом смерті хлопчика розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) КК України.

«Причини та обставини події з’ясовують співробітники поліції. За результатами розслідування справі може бути надана кваліфікація «самогубство». В родині загиблого хлопчика залишилася ще одна дитина», – повідомила Біганова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Сумщина, самогубство, трагедія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повісився 12-річний школяр
Сьогодні, 07:40
В Росії висунули остаточні обвинувачення всім українськми морякам
Сьогодні, 06:32
На Волині – «дефіцит» чоловіків
Сьогодні, 05:20
«Ми повинні виступати єдиним фронтом», - Петро Порошенко про об`єднання заради України. ВІДЕО
Сьогодні, 04:36
Всі українські школи під`єднають до мережі Інтернет
Сьогодні, 03:25
Схожі новини
На Сумщині 70-річний росіянин кинувся під потяг На Сумщині 70-річний росіянин кинувся під потяг
26 вересень, 2018, 14:29
За минулу добу на Волині скоїли чотири самогубства За минулу добу на Волині скоїли чотири самогубства
22 липень, 2018, 12:40
Трагічне кохання: підліток повісився на очах у дівчини Трагічне кохання: підліток повісився на очах у дівчини
03 липень, 2018, 10:41
На Волині чоловік вчинив самогубство На Волині чоловік вчинив самогубство
29 червень, 2018, 01:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повісився 12-річний школяр
Сьогодні, 07:40
 0
В Росії висунули остаточні обвинувачення всім українськми морякам
Сьогодні, 06:32
 0
На Волині – «дефіцит» чоловіків
Сьогодні, 05:20
 0
«Ми повинні виступати єдиним фронтом», - Петро Порошенко про об`єднання заради України. ВІДЕО
Сьогодні, 04:36
 0
Всі українські школи під`єднають до мережі Інтернет
Сьогодні, 03:25
 0
Медіа
відео
1/8
﻿