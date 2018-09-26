Повісився 12-річний школяр





Начальниця відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Сумській області Ельвіра Біганова повідомила, що подія трапилася 9 липня, в селі Ображіївка Шосткинського району, - пише



«Мертвим школяра в хліві біля будинку знайшов його родич, який відразу викликав «швидку допомогу». Однак фельдшер лише констатував смерть дитини», – йдеться у повідомленні.



За інформацією Біганової, за фактом смерті хлопчика розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) КК України.



«Причини та обставини події з’ясовують співробітники поліції. За результатами розслідування справі може бути надана кваліфікація «самогубство». В родині загиблого хлопчика залишилася ще одна дитина», – повідомила Біганова.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Сумщині знайшли повішеним 12-річного школяра.Начальниця відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Сумській області Ельвіра Біганова повідомила, що подія трапилася 9 липня, в селі Ображіївка Шосткинського району, - пише УНІАН «Мертвим школяра в хліві біля будинку знайшов його родич, який відразу викликав «швидку допомогу». Однак фельдшер лише констатував смерть дитини», – йдеться у повідомленні.За інформацією Біганової, за фактом смерті хлопчика розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) КК України.«Причини та обставини події з’ясовують співробітники поліції. За результатами розслідування справі може бути надана кваліфікація «самогубство». В родині загиблого хлопчика залишилася ще одна дитина», – повідомила Біганова.

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