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В Одесі охоронець клубу вбив чоловіка одним ударом. ВІДЕО

В Одесі охоронець клубу вбив чоловіка одним ударом. ВІДЕО
В центрі Одеси в результаті бійки поблизу нічного клубу помер чоловік, підозрюваного затримали.

Про це повідомляє Приморський міський відділ поліції, передає ТСН.

За даними правоохоронців, інцидент трапився вночі 9 липня. 36-річний одесит намагався зупинити конфлікт між його приятелем та охоронцями нічного клубу. Один з учасників вдарив його у голову, від чого останній упав на тротуар.

"Потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення медичного закладу, в якому він згодом помер", – йдеться у повідомленні поліції.

За підозрою у нанесенні одеситу тяжких тілесних ушкоджень був затриманий 24-річний охоронець закладу. Його відправили до ізолятора тимчасового тримання. Подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Водночас місцеве видання "Думская" уточнює, що стався інцидент біля нічного клубу "Гранат". Опубліковане і саме відео бійки.


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Теги: бійка
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