В Одесі охоронець клубу вбив чоловіка одним ударом. ВІДЕО





Про це повідомляє Приморський міський відділ поліції, передає



За даними правоохоронців, інцидент трапився вночі 9 липня. 36-річний одесит намагався зупинити конфлікт між його приятелем та охоронцями нічного клубу. Один з учасників вдарив його у голову, від чого останній упав на тротуар.



"Потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення медичного закладу, в якому він згодом помер", – йдеться у повідомленні поліції.



За підозрою у нанесенні одеситу тяжких тілесних ушкоджень був затриманий 24-річний охоронець закладу. Його відправили до ізолятора тимчасового тримання. Подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.



Водночас місцеве видання "Думская" уточнює, що стався інцидент біля нічного клубу "Гранат". Опубліковане і саме відео бійки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В центрі Одеси в результаті бійки поблизу нічного клубу помер чоловік, підозрюваного затримали.Про це повідомляє Приморський міський відділ поліції, передає ТСН За даними правоохоронців, інцидент трапився вночі 9 липня. 36-річний одесит намагався зупинити конфлікт між його приятелем та охоронцями нічного клубу. Один з учасників вдарив його у голову, від чого останній упав на тротуар."Потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення медичного закладу, в якому він згодом помер", – йдеться у повідомленні поліції.За підозрою у нанесенні одеситу тяжких тілесних ушкоджень був затриманий 24-річний охоронець закладу. Його відправили до ізолятора тимчасового тримання. Подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.Водночас місцеве видання "Думская" уточнює, що стався інцидент біля нічного клубу "Гранат". Опубліковане і саме відео бійки.

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