В Одесі охоронець клубу вбив чоловіка одним ударом. ВІДЕО
Сьогодні, 08:44
В центрі Одеси в результаті бійки поблизу нічного клубу помер чоловік, підозрюваного затримали.
Про це повідомляє Приморський міський відділ поліції, передає ТСН.
За даними правоохоронців, інцидент трапився вночі 9 липня. 36-річний одесит намагався зупинити конфлікт між його приятелем та охоронцями нічного клубу. Один з учасників вдарив його у голову, від чого останній упав на тротуар.
"Потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення медичного закладу, в якому він згодом помер", – йдеться у повідомленні поліції.
За підозрою у нанесенні одеситу тяжких тілесних ушкоджень був затриманий 24-річний охоронець закладу. Його відправили до ізолятора тимчасового тримання. Подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Водночас місцеве видання "Думская" уточнює, що стався інцидент біля нічного клубу "Гранат". Опубліковане і саме відео бійки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Приморський міський відділ поліції, передає ТСН.
За даними правоохоронців, інцидент трапився вночі 9 липня. 36-річний одесит намагався зупинити конфлікт між його приятелем та охоронцями нічного клубу. Один з учасників вдарив його у голову, від чого останній упав на тротуар.
"Потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення медичного закладу, в якому він згодом помер", – йдеться у повідомленні поліції.
За підозрою у нанесенні одеситу тяжких тілесних ушкоджень був затриманий 24-річний охоронець закладу. Його відправили до ізолятора тимчасового тримання. Подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Водночас місцеве видання "Думская" уточнює, що стався інцидент біля нічного клубу "Гранат". Опубліковане і саме відео бійки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
10 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:12
Курс валют у Луцьку на 10 липня: долар падає, гривня росте
Сьогодні, 09:00
В Одесі охоронець клубу вбив чоловіка одним ударом. ВІДЕО
Сьогодні, 08:44
Волинський виш – серед найкращих університетів Західної України
Сьогодні, 08:10
Повісився 12-річний школяр
Сьогодні, 07:40