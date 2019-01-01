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Курс валют у Луцьку на 10 липня: долар падає, гривня росте

Курс валют у Луцьку на 10 липня: долар падає, гривня росте
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.484, а продаж - 25.876.

Євро при купівлі становить - 28.475, продажу - 29.067.

Курс російського рубля: купівля - 0.351, продаж - 0.413.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.493, продаж - 6.903.

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Теги: курс валют, Луцьк
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