Курс валют у Луцьку на 10 липня: долар падає, гривня росте





Євро при купівлі становить - 28.475, продажу - 29.067.



Курс російського рубля: купівля - 0.351, продаж - 0.413.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.493, продаж - 6.903.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25.484, а продаж - 25.876.Євро при купівлі становить - 28.475, продажу - 29.067.Курс російського рубля: купівля - 0.351, продаж - 0.413.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.493, продаж - 6.903.

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