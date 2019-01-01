Обмілілий Світязь та дорогі пончики: чим зустрічає туристів урочище Гряда. ФОТО





На Шацькі озера їдуть люди не лише з різних областей України, а й інших країн. Для когось це місце особливе, куди хочеться повертатися щороку. Останні роки через мінливу літню погоду, відпочивальників на озері стало менше. А після реконструкції набережної у селі Світязь, саме там збирається велика кількість туристів у спекотні дні, – пише



Разом з тим, багато баз відпочинку, що розташовані на Гряді та належать підприємствам, видавали путівки працівникам. Навіть коли літні дні були мінливі та дощові, відпочивальників вистачало. Зараз же частина баз пустує, наприклад «Сосновий гай», яка належала колишній шахті №1 у Нововолинську. Зняти житло можна на приватній основі, та охочих мало.



Перше, що вражає, коли виходиш на набережну Світязя – рівень води. Озеро й раніше міліло, та тільки зараз влада почала бити на сполох. Шацькі депутати вирішили взяти на баланс гідротехнічну споруду, яка допоможе врятувати Світязь від обміління. На її реконструкцію потрібно 800 тисяч гривень.



У 2018 році в селі Світязь розпочали реконструкцію пляжу, продовжили в 2019. А приїздивши щороку на Гряду, складалося враження, що про це місце забули. Озеро та прибережна зона обростали травою, можна було спостерігати лише старі металеві конструкції та покинуті човни.



Та цього року центральний пляж приємно порадував. Тут з’явилися нові роздягальні, на яких нанесений логотип однієї з баз, «грибочки», добудовують місце для рятувального посту, знесли старі металеві гойдалки та альтанки. На пляжах позрізали зарослі трави.



На центральний пляж безпосередньо мають вихід дві бази відпочинку – від шахти №9 «Нововолинська» та база з великою територією, яка зараз покинута та за розповідями належить сім’ї Януковича. Загалом на Гряді більше 50-ти баз. Більшість – з радянських часів, та є й нові або ж із реконструкцією.



На базі відпочинку, що належить сім’ї Януковича, було до десятка котеджів, вертолітний майданчик та велика територія. Рівно через рік після початку майдану, в 2014 році, розібрали все та вивезли. Хоч в будиночку, який лишився на вахті, постійно хтось є.



Якщо говорити про особливості Світязя, то не можна не згадати про пончики. Вони стали візитівкою озера. У 2018 році навіть провели перший фестиваль пончиків.



Цьогоріч здорожчали на 5 гривень і вартують 20. Продавчині говорять, що сезону немає, відпочивальників мало. Щоб не везти додому, розпродають і по 15.



Крім пончиків тут, звичайно, є і риба та раки. Сушена, копчена, в’ялена, печена – вибір різноманітний. Придбати можна від 5-ти гривень і вище. Найдорожчими є вугрі. Ціна за копчений сягає 850 гривень. Рибу привозять з різних куточків України, а місцеві розповідають, що вугрі – з Польщі.



Серед розваг для дітей на Гряді є батути та ігрові зони, канатна доріжка, для дорослих – гірка для спуску на центральному пляжі, поїздка квадроциклом, майорять оголошення про дайвінг, можна взяти на прокат катамаран, човен чи байдарку.



На Гряді завжди гучно, адже є чимало кафе, де лунає жива музика. Тут же розташований нічний клуб.



Щодо цін на житло, то найдешевше цьогоріч можна взяти за 120 гривень з людини. Це буде звичайний радянських часів будинок. А є і за 1200 гривень за добу двомісний номер на базах відпочинку з комфортими умовами перебування.



Фото та текст – Катерина Костючик





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На узбережжі волинського озера Світязь розташоване урочище Гряда, яке є одним із найпопулярніших місць для літнього відпочинку.На Шацькі озера їдуть люди не лише з різних областей України, а й інших країн. Для когось це місце особливе, куди хочеться повертатися щороку. Останні роки через мінливу літню погоду, відпочивальників на озері стало менше. А після реконструкції набережної у селі Світязь, саме там збирається велика кількість туристів у спекотні дні, – пише БУГ Разом з тим, багато баз відпочинку, що розташовані на Гряді та належать підприємствам, видавали путівки працівникам. Навіть коли літні дні були мінливі та дощові, відпочивальників вистачало. Зараз же частина баз пустує, наприклад «Сосновий гай», яка належала колишній шахті №1 у Нововолинську. Зняти житло можна на приватній основі, та охочих мало.Перше, що вражає, коли виходиш на набережну Світязя – рівень води. Озеро й раніше міліло, та тільки зараз влада почала бити на сполох. Шацькі депутати вирішили взяти на баланс гідротехнічну споруду, яка допоможе врятувати Світязь від обміління. На її реконструкцію потрібно 800 тисяч гривень.У 2018 році в селі Світязь розпочали реконструкцію пляжу, продовжили в 2019. А приїздивши щороку на Гряду, складалося враження, що про це місце забули. Озеро та прибережна зона обростали травою, можна було спостерігати лише старі металеві конструкції та покинуті човни.Та цього року центральний пляж приємно порадував. Тут з’явилися нові роздягальні, на яких нанесений логотип однієї з баз, «грибочки», добудовують місце для рятувального посту, знесли старі металеві гойдалки та альтанки. На пляжах позрізали зарослі трави.На центральний пляж безпосередньо мають вихід дві бази відпочинку – від шахти №9 «Нововолинська» та база з великою територією, яка зараз покинута та за розповідями належить сім’ї Януковича. Загалом на Гряді більше 50-ти баз. Більшість – з радянських часів, та є й нові або ж із реконструкцією.На базі відпочинку, що належить сім’ї Януковича, було до десятка котеджів, вертолітний майданчик та велика територія. Рівно через рік після початку майдану, в 2014 році, розібрали все та вивезли. Хоч в будиночку, який лишився на вахті, постійно хтось є.Якщо говорити про особливості Світязя, то не можна не згадати про пончики. Вони стали візитівкою озера. У 2018 році навіть провели перший фестиваль пончиків.Цьогоріч здорожчали на 5 гривень і вартують 20. Продавчині говорять, що сезону немає, відпочивальників мало. Щоб не везти додому, розпродають і по 15.Крім пончиків тут, звичайно, є і риба та раки. Сушена, копчена, в’ялена, печена – вибір різноманітний. Придбати можна від 5-ти гривень і вище. Найдорожчими є вугрі. Ціна за копчений сягає 850 гривень. Рибу привозять з різних куточків України, а місцеві розповідають, що вугрі – з Польщі.Серед розваг для дітей на Гряді є батути та ігрові зони, канатна доріжка, для дорослих – гірка для спуску на центральному пляжі, поїздка квадроциклом, майорять оголошення про дайвінг, можна взяти на прокат катамаран, човен чи байдарку.На Гряді завжди гучно, адже є чимало кафе, де лунає жива музика. Тут же розташований нічний клуб.Щодо цін на житло, то найдешевше цьогоріч можна взяти за 120 гривень з людини. Це буде звичайний радянських часів будинок. А є і за 1200 гривень за добу двомісний номер на базах відпочинку з комфортими умовами перебування.

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