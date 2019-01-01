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У чергах на кордоні з Польщею скупчилось понад 100 автівок

У чергах на кордоні з Польщею скупчилось понад 100 автівок
У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 09:00 10 липня стоять 110 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.

"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09:00
Республіка Польща: “Устилуг” – 40, “Угринів” – 20, “Рава-Руська” –0
“Грушів” – 0, “Смільниця” – 0, “Шегині” –0, “Краковець” –50" - йдеться у повідомлені.

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Теги: черги, кордон, Польща
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