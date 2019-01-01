У селі під Луцьком за 3 мільйони відремонтують вулицю





Про проведення аукціону інформує Prozorro, передає



Сума тендеру – 3,4 мільйона гривень. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 24 липня 2019 року.



Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 30 вересня 2019 року.

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