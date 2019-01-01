У селі під Луцьком за 3 мільйони відремонтують вулицю
Сьогодні, 09:48
У селі Голишів Луцького району планують відремонтувати частину вулиці Садової.
Про проведення аукціону інформує Prozorro, передає Район.Луцьк.
Сума тендеру – 3,4 мільйона гривень. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 24 липня 2019 року.
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 30 вересня 2019 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про проведення аукціону інформує Prozorro, передає Район.Луцьк.
Сума тендеру – 3,4 мільйона гривень. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 24 липня 2019 року.
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 30 вересня 2019 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Запоріжжі чоловік вбив та розчленував коханку
Сьогодні, 09:52
У селі під Луцьком за 3 мільйони відремонтують вулицю
Сьогодні, 09:48
У чергах на кордоні з Польщею скупчилось понад 100 автівок
Сьогодні, 09:30