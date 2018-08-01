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У Ковелі згорів гараж. ВІДЕО

У Ковелі згорів гараж. ВІДЕО
У Ковелі в районі гаражного масиву "Сільмаш" трапилась пожежа.

Відео опублікували у спільноті "Ковель Онлайн" у facebook.

"Наслідки пожежі в районі "Сільмашу", приватний сектор! Згорів гараж. Будьте обережні!" – йдеться у повідомленні.





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Теги: гараж, Ковель
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