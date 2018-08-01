У Ковелі згорів гараж. ВІДЕО
Сьогодні, 10:22
У Ковелі в районі гаражного масиву "Сільмаш" трапилась пожежа.
Відео опублікували у спільноті "Ковель Онлайн" у facebook.
"Наслідки пожежі в районі "Сільмашу", приватний сектор! Згорів гараж. Будьте обережні!" – йдеться у повідомленні.
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Відео опублікували у спільноті "Ковель Онлайн" у facebook.
"Наслідки пожежі в районі "Сільмашу", приватний сектор! Згорів гараж. Будьте обережні!" – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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