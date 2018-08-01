У Ковелі згорів гараж. ВІДЕО





Відео опублікували у спільноті "Ковель Онлайн" у facebook.



"Наслідки пожежі в районі "Сільмашу", приватний сектор! Згорів гараж. Будьте обережні!" – йдеться у повідомленні.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі в районі гаражного масиву "Сільмаш" трапилась пожежа.Відео опублікували у спільноті "Ковель Онлайн" у facebook."Наслідки пожежі в районі "Сільмашу", приватний сектор! Згорів гараж. Будьте обережні!" – йдеться у повідомленні.

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