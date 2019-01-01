Волинська команда – чемпіон України з веслування на човнах. ФОТО





Захід зібрав понад 700 учасників, серед яких – найсильніші екіпажі збірних областей, повідомляє

Кращих, традиційно, визначали на дистанціях 200, 500 та 2000 метрів. Змагання проходили на човнах класу Д-12.



Зазначимо, достойну боротьбу за перемогу продемонстрував спортивний клуб “Західний вітер” з Ковеля. Команда стала чемпіоном України на дистанції 200 метрів, срібним призером – на 500-метрівці та бронзовим - на 2000 метрів.



Відомо, вітали учасників та гостей директор департаменту фізичного виховання та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України Матвій Бідний, директор департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації Вадим Гутцайт та президент Федерації України з веслування на човнах "Дракон", заслужений тренер України Валерій Моргун.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Минулих вихідних на Оболонській набережній у Києві відбувся чемпіонат України з веслування на човнах "Дракон", в якому ковельська команда "Західний вітер" гідно представила Волинь.Захід зібрав понад 700 учасників, серед яких – найсильніші екіпажі збірних областей, повідомляє Ковельська міська рада.

Кращих, традиційно, визначали на дистанціях 200, 500 та 2000 метрів. Змагання проходили на човнах класу Д-12.Зазначимо, достойну боротьбу за перемогу продемонстрував спортивний клуб “Західний вітер” з Ковеля. Команда стала чемпіоном України на дистанції 200 метрів, срібним призером – на 500-метрівці та бронзовим - на 2000 метрів.Відомо, вітали учасників та гостей директор департаменту фізичного виховання та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України, директор департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністраціїта президент Федерації України з веслування на човнах "Дракон", заслужений тренер України

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію