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Волинська команда – чемпіон України з веслування на човнах. ФОТО

Волинська команда – чемпіон України з веслування на човнах. ФОТО
Минулих вихідних на Оболонській набережній у Києві відбувся чемпіонат України з веслування на човнах "Дракон", в якому ковельська команда "Західний вітер" гідно представила Волинь.

Захід зібрав понад 700 учасників, серед яких – найсильніші екіпажі збірних областей, повідомляє Ковельська міська рада.

Кращих, традиційно, визначали на дистанціях 200, 500 та 2000 метрів. Змагання проходили на човнах класу Д-12.

Зазначимо, достойну боротьбу за перемогу продемонстрував спортивний клуб “Західний вітер” з Ковеля. Команда стала чемпіоном України на дистанції 200 метрів, срібним призером – на 500-метрівці та бронзовим - на 2000 метрів.

Відомо, вітали учасників та гостей директор департаменту фізичного виховання та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України Матвій Бідний, директор департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації Вадим Гутцайт та президент Федерації України з веслування на човнах "Дракон", заслужений тренер України Валерій Моргун.
Волинська команда – чемпіон України з веслування на човнах. ФОТО
Волинська команда – чемпіон України з веслування на човнах. ФОТО
Волинська команда – чемпіон України з веслування на човнах. ФОТО
Волинська команда – чемпіон України з веслування на човнах. ФОТО

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Теги: Волинь, ковельська команда, чемпіони України, веслування на човнах
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