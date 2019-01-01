У Луцьку в аварії постраждала 30-річна жінка

На вулиці Домни Гордіюк у Луцьку зіткнулися автомобілі Москвич та Daewoo Lanos. В результаті постраждала 30-річна жінка.Автопригода трапилась учора, 9 липня, близько 20 години, - пише ГУНП у Волинській області.За кермом «Москвича» перебував 19-річний житель Ківерцівського району. Водій, як попередньо встановили поліцейські, ймовірно, під час руху не дотримався дистанції та допустив зіткнення із автомобілем Daewoo Lanos, під керуванням 41-річного жителя ЛуцькаВнаслідок ДТП 30-річна пасажирка «Daewoo Lanos» отримала травми, однак не госпіталізувалася.За фактом порушення правил безпеки дорожнього, яке спричинило тілесні ушкодження потерпілій розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.