Ексглаву РДА, який стріляв у депутата, знайшли повішеним у власному будинку
Сьогодні, 11:55
Ексглаву Білгород-Дністровської РДА Одеської області Володимира Зінченка, який у ніч на 7 травня стріляв у нардепа Олександра Урбанського, знайшли повішеним.
Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у правоохоронних органах.
Зазначають, Зінченка знайшли у вівторок, 9 липня, повішеним у підвалі власного будинку. На місці події виявили передсмертну записку.
За фактом смерті розпочали розслідування, поліції належить встановити: було це самогубство чи вбивство.
Відомо, у травні цього року в селі Санжейка Овідіопольського району, Зінченко поранив у ногу з травматичного пістолета народного депутата Олександра Урбанського.
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Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у правоохоронних органах.
Зазначають, Зінченка знайшли у вівторок, 9 липня, повішеним у підвалі власного будинку. На місці події виявили передсмертну записку.
За фактом смерті розпочали розслідування, поліції належить встановити: було це самогубство чи вбивство.
Відомо, у травні цього року в селі Санжейка Овідіопольського району, Зінченко поранив у ногу з травматичного пістолета народного депутата Олександра Урбанського.
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