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Ексглаву РДА, який стріляв у депутата, знайшли повішеним у власному будинку

Ексглаву РДА, який стріляв у депутата, знайшли повішеним у власному будинку
Ексглаву Білгород-Дністровської РДА Одеської області Володимира Зінченка, який у ніч на 7 травня стріляв у нардепа Олександра Урбанського, знайшли повішеним.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у правоохоронних органах.

Зазначають, Зінченка знайшли у вівторок, 9 липня, повішеним у підвалі власного будинку. На місці події виявили передсмертну записку.

За фактом смерті розпочали розслідування, поліції належить встановити: було це самогубство чи вбивство.

Відомо, у травні цього року в селі Санжейка Овідіопольського району, Зінченко поранив у ногу з травматичного пістолета народного депутата Олександра Урбанського.


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Теги: Одещина, ексглава РДА, повісився, передсмертна записка
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