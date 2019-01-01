Ексглаву РДА, який стріляв у депутата, знайшли повішеним у власному будинку

Володимира Зінченка, який у ніч на 7 травня стріляв у нардепа Олександра Урбанського, знайшли повішеним.



Про це кореспонденту



Зазначають, Зінченка знайшли у вівторок, 9 липня, повішеним у підвалі власного будинку. На місці події виявили передсмертну записку.



За фактом смерті розпочали розслідування, поліції належить встановити: було це самогубство чи вбивство.



Відомо, у травні цього року в селі Санжейка Овідіопольського району, Зінченко поранив у ногу з травматичного пістолета народного депутата Олександра Урбанського.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ексглаву Білгород-Дністровської РДА Одеської області, який у ніч на 7 травня стріляв у нардепа, знайшли повішеним.Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у правоохоронних органах.Зазначають, Зінченка знайшли у вівторок, 9 липня, повішеним у підвалі власного будинку. На місці події виявили передсмертну записку.За фактом смерті розпочали розслідування, поліції належить встановити: було це самогубство чи вбивство.Відомо, у травні цього року в селі Санжейка Овідіопольського району, Зінченко поранив у ногу з травматичного пістолета народного депутата Олександра Урбанського.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію