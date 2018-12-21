Одна громада на Волині не передбачила резервних грошей
Сьогодні, 20:17
На Волині лише одна громада не передбачила резервних коштів у бюджеті.
Про це йшлося у середу, 10 липня, під час наради у Волинській ОДА.
Директор департаменту фінансів Ігор Никитюк розповів, що станом на 1 липня місцеві бюджети передбачили 20,4 мільйона гривень резервного фонду. До 50 тисяч заклали у, зокрема, Любомльській, Велимченській, Зимнівській, Смолигівській громадах. Більше 100 тисяч має Заборольська, Княгининівська, Устилузька, Турійська, Торчинська, Підгайцівська.
Утім, Тростянецька ОТГ не передбачила коштів у резерві взагалі.
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Про це йшлося у середу, 10 липня, під час наради у Волинській ОДА.
Директор департаменту фінансів Ігор Никитюк розповів, що станом на 1 липня місцеві бюджети передбачили 20,4 мільйона гривень резервного фонду. До 50 тисяч заклали у, зокрема, Любомльській, Велимченській, Зимнівській, Смолигівській громадах. Більше 100 тисяч має Заборольська, Княгининівська, Устилузька, Турійська, Торчинська, Підгайцівська.
Утім, Тростянецька ОТГ не передбачила коштів у резерві взагалі.
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