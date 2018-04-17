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Волинь «заробила» на депозитах 5 мільйонів гривень

Волинь «заробила» на депозитах 5 мільйонів гривень
Місцеві бюджети Волині отримали 5 мільйонів гривень від розміщення тимчасово вільних коштів на депозитах.

Про це йшлося у середу, 10 липня, під час наради у Волинській ОДА.

Начальник управління Державної казначейської служби Михайло-Мирослав Леміщак розповів, що на сьогодні 13 місцевих бюджетів розмістили 219 мільйонів гривень тимчасово вільних коштів. Відсоткова ставка складає від 11 до 16,5.

У підсумку, від розміщення грошей на депозитах область отримала за 6 місяців 5 мільйонів гривень.

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Теги: депозит, Волинь
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