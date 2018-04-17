Волинь «заробила» на депозитах 5 мільйонів гривень

Місцеві бюджети Волині отримали 5 мільйонів гривень від розміщення тимчасово вільних коштів на депозитах.Про це йшлося у середу, 10 липня, під час наради у Волинській ОДА.Начальник управління Державної казначейської службирозповів, що на сьогодні 13 місцевих бюджетів розмістили 219 мільйонів гривень тимчасово вільних коштів. Відсоткова ставка складає від 11 до 16,5.У підсумку, від розміщення грошей на депозитах область отримала за 6 місяців 5 мільйонів гривень.