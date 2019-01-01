Андрій Покровський про вибори, розвиток міста та інвестиційні проекти. ІНТЕРВ’Ю





ІА



– 21 липня в Україні відбудуться позачергові парламентські вибори. Вас неодноразово називали одним із головних фаворитів на депутатський мандат від Луцька. Проте ви вирішили не балотуватися. Чому?



– Переважно я позиціоную себе як бізнесмен. А це означає, що я завжди спираюся на такі речі, як практицизм і відповідальність. Я для себе чітко зрозумів: по-перше, я працюю депутатом Луцької міської ради на громадських засадах, і всі ті задачі, які я ставив перед собою, я ще не реалізував, я ще не досяг тієї мети, заради якої я йшов в Луцьку міську раду. Покинути цю роботу і побігти займатися іншою – це не входить в рамки мого характеру. По-друге, я маю зробити певний вибір. Якщо я піду у Верховну Раду, мені доведеться покинути свою роботу в бізнесі. Я ще не готовий цього зробити. Так само, як я беру відповідальність за своїх виборців, працюючи депутатом міської ради, я взяв відповідальність за працівників. А їх також дуже багато. Тому мені не так легко було прийняти це рішення, але я для себе чітко визначився, що у цих виборах я участі брати не буду. Я буду відверто, плідно, чесно допрацьовувати і реалізовувати той мандат довіри лучан, який вони мені надали.



– Створений вами Громадянський Рух «СВІДОМІ» заявив про те, що буде брати участь у виборах. Розкажіть, будь ласка, про вашу позицію щодо позачергових виборів.



– «СВІДОМІ» – моя команда, команда однодумців. Залишаємось і працюємо на благо Луцька і лучан. Ми чітко розуміємо, що дуже великий і дуже складний шлях попереду. І ні президентські, ні парламентські, і навіть не місцеві вибори, на жаль, не вирішать ті проблеми, які існують сьогодні. Але команда «СВІДОМИХ» в політичному процесі. Наших прихильників все більше і більше, люди долучаються до нашого руху, люди приходять, хочуть працювати – і це надихає. Ми делегуємо в парламент від нашої команди співзасновника Громадянського Руху. Тривалий час він займався політичною журналістикою. Я вважаю, що суспільство потребує нових обличь, потребує змін.



– На вашу думку, що Луцьк очікує від свого депутата-мажоритарника?



– Покращення. Ми делегуємо свого представника для того, щоб досягти певних цілей. Мандат не є самоціллю. Перш за все, це виключно інструмент, за допомогою якого можна здійснювати або блокувати певні дії. Тому я як виборець, лучанин, насамперед очікую від нашого представника в парламенті того, що він буде жити інтересами своїх виборців, громади, яка його туди делегувала. Цей депутат має чітко розуміти, які проблеми існують в місті. А ті, хто обирають, повинні усвідомлювати, за кого та заради чого вони голосують. Це, я вважаю, основа основ.



– Доживаючи останні дні, Верховна Рада України 8-го скликання так і не спромоглася призначити вибори міського голови у Луцьку. Які ваші прогнози щодо призначення виборів мера у Луцьку?



– Дуже багато пліток про те, що будуть дострокові місцеві вибори. Якщо вони відбудуться, то ми відразу отримаємо міського голову. Якщо ні, то я не впевнений на 100 відсотків, чи призначить Верховна Рада дострокові вибори перед місцевими. Хоча я за те, щоб вона їх призначила і все ж таки місто отримало міського голову. Але потрібно усвідомлювати, що обираємо ми міського голову за пів року до місцевих виборів. Відповідно, міський голова заступає на посаду, починає працювати, а через 6 місяців – знову вибори. Звісно, досягнень значних не буде – міський голова не переформатувався, йому знову потрібно йти на вибори. За пів року я як депутат Луцької міської ради можу ствердно сказати: жоден міський голова конкретних досягнень не дасть. Тому я усвідомлюю, що треба чекати повного перезавантаження на місцевих виборах і тоді обирати міського голову. Міський голова, а тим паче для такого відносно невеликого міста, як Луцьк, – це ключова фігура, і тому я вважаю, що це неприпустима ситуація, в якій ми знаходимося вже більше двох років. Міський голова потрібен, він буде чітко відповідати кожному з нас та нести відповідальність за чітко поставлені запитання.



– Округи без депутатів. Ви і ваш Громадянський Рух «СВІДОМІ» за допомогою журналістів спромоглися винести всю важливість цього питання на загальнонаціональний рівень. Як ви вважаєте, що потрібно зробити Верховній Раді, аби ліквідувати проблему "осиротілих" округів?



– Ми довели, що виборча система недолуга. Так, дійсно, в Луцьку лишилося 12 округів без депутатів. На це також впливає відсутність мера. Кожен депутат міської ради більше переймається тим округом, на якому він був обраний, розраховуючи на те, що виборча система збережеться і знову він буде обиратися на тому самому окрузі. Ми звернули на це увагу, ми цю проблему підняли на загал, обговорили з іншими містами. Я дуже сподіваюся, що в перспективі це зміниться.



– Не секрет, що одна із найболючіших тем для кожного пересічного українця – це високі тарифи на комунальні послуги. Як вирішити таку складну проблему загалом для всіх нас, українців? Чи є у вас якісь певні рішення щодо зниження тарифів?



– Дійсно, тарифи високі. Сьогодні доведено спеціалістами, експертами, що тарифи завищені. Їх треба переглядати, знижувати як мінімум удвічі. І це вже робота новообраного парламенту, Кабінету Міністрів і Президента в тому числі. Це вже їхня зона відповідальності. Як вирішувати проблему на місцевому рівні? Це, безперечно, робота над енергоефективністю. Тобто енергоефективність має стояти так само в стратегії розвитку міста. Необхідно залучати сучасні технології, модернізувати все наше обладнання, яке є на котельнях, і все решта для того, щоб людям витрачати менше енергоносіїв.



– Луцьк і досі залишається єдиним обласним центром, де не впроваджена програма «Безпечне місто». Ви неодноразово наголошували на необхідності покращити безпеку лучан і з власної кишені дали 500 тис гривень на створення Ситуаційного центру при обласному управлінні поліції. 26 червня депутати Луцькради затвердили програму «Безпечне місто», передбачивши на її впровадження 50 млн гривень. Яка ваша думка з цього приводу?



– Я провів багато консультацій із працівниками Національної поліції та працівниками муніципальної варти та зрозумів, що це дуже важливий крок, щоб ми перейшли в формат і в стан абсолютно європейського міста. Ми маємо великий досвід інших країн, інших міст. Там, де багато злочинів розкриваються через півтори-дві години після їхнього скоєння завдяки тому, що правоохоронні органи працюють за рахунок сучасних технологій та сучасного обладнання. Програма «Безпечне місто» дає можливість контролювати всі зони загального скупчення людей, і контролювати те, що в них відбувається. Це дуже важливо. Ситуаційний центр дає можливість оперативно реагувати на всі ці правопорушення, які може фіксувати як програма «Безпечне місто», так і інші сигнали, які надходять в Національну поліцію. Тому, проводячи багато консультацій, я дійшов до висновку, що це найперші кроки, які потрібно зробити заради безпеки в нашому рідному місті.



– Говорячи про розвиток міста, особливо обласного центру, не можна не звертати уваги на важливість залучення інвестицій – як зовнішніх, так і внутрішніх. На жаль, сьогодні Луцьку немає чим похизуватися, хоча уже в сусідньому Тернополі заходить всесвітньо відома компанія «Philips», у Львові стартує будівництво масштабного ІТпарку. Як можна Луцьк зробити реально привабливим інвестиційним містом, але так, щоб інвестори уже самі захотіли вкладати у наше місто?



– Дуже важлива стратегії розвитку міста. Коли інвестор бачить, що у міста є стратегія, він розуміє, що там живуть свідомі, адекватні люди. Основне, що ми повинні закласти в, скажімо так, «бізнес-плані» міста, це перелік того, що має зробити міська влада за кошти міського бюджету, і на які проекти ми хочемо залучити інвестиційні кошти. І ось на ці проекти, в які ми хочемо залучити інвестиційні кошти, організувати пошук інвесторів. Але для цього потрібно з ними почати діалог. Є інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, до яких Луцька міська рада може звертатися. Особисто веде ці перемовини мер міста: «Я – мер міста, в мене вотум довіри такий-то. Мені лучани делегували повноваження. Я запрошую вас вкладати в наше місто. Лучани з цим погоджуються. Не буде ніяких перепон. Ми включимо всі «зелені світла» для того, щоб ви мали змогу швидше запустили ці проекти, а ми, лучани, отримували від цього максимальний зиск».



– Пане Андрію, ви і є інвестор. Ви реалізували чимало бізнес- та соціальних проєктів у Луцьку. Це кінотеатр «Промінь», рекреаційно-відпочинкова зона City Park. Усім лучанам цікаво, що далі?



– Насправді у мене дуже багато планів. Якщо лучани оцінюють те, що роблю я і моя команда, мене це надихає. Найближчим часом ми реалізовуємо проект «Оселя Парк». Це житловий комплекс з великим парком. Якщо лучанам подобається City Park, то там парк ми плануємо зробити в два рази більшим. Там буде гарно і все те саме, що є в City Park. Я сподіваюся, протягом трьох років лучани цей парк вже отримають. Насправді, коли я виходжу просто пройтися по City Park, я чую дуже багато подяк і відгуків від пересічних перехожих, які там прогулюються. Вони впізнають мене, ми з ними говоримо, вони дають деякі поради. Переважно вони кажуть: «Дякуємо вам». Це дуже надихає. Тому я сподіваюся, що через три роки місто отримає ще один такий парк, тільки більшого розміру. Щодо інших інвестиційних проектів, то я як інвестор чекаю сталої міської влади. Буде мер – будемо сідати і говорити. В мене дуже багато ідей, напрацювань та бажання це реалізовувати. Це, до речі, одна із причин, чому я не обрав мандат депутата Верховної Ради. Все ж я вважаю, що користь місту я можу набагато більшу принести, знаходячись саме тут.



– Українське суспільство однозначно потребує змін. Про це можуть свідчити, звичайно, і останні президентські вибори. Цікаво, що ви особисто вважаєте змінами і що конкретно повинно змінитися?



– Перше, це нові молоді обличчя в політиці. Саме тому Громадянський Руху «СВІДОМІ» делегує свого представника. Яка задача у цих молодих політиків? Я вважаю, що, перш за все, закінчити війну, абсолютно подолати корупцію, змінити правила гри та поставити усіх в рівні умови – а це соціальний захист, відповідальність перед законом. Ось на ці зміни все суспільство очікує. Щодо мене як бізнесмена, то дуже важливо, щоб відбулися зміни в галузі економіки. Я дуже багато чув, що« тиск на бізнес припинений», «бюрократично-правоохоронний апарат перестає чавити». На жаль, це не так. Насправді сьогодні бізнес відчуває дуже великий тягар бюрократичний і частково правоохоронний, який тисне на бізнес. І, на жаль, ми сьогодні бачимо, як багато підприємств закривається, багато бізнесменів, які ще могли би нести користь нашій економіці, просто не мають можливості працювати. Згортають свій бізнес або просто йдуть на пенсію, або виїжджають за кордон, виводять капітал, і все решта. І на ось ці зміни ми всі очікуємо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чому Андрій Покровський не братиме участі у позачергових парламентських виборах та які бізнес-проекти від бізнесмена варто очікувати лучанам у відвертому інтерв’ю із співзасновником Громадянського Руху «СВІДОМІ» та депутатом Луцької міської ради Андрієм Покровським в ефірі суспільно-політичному ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» на 12 Каналі.ІА «Конкурент» підготувало текстову версію інтерв'ю.– Переважно я позиціоную себе як бізнесмен. А це означає, що я завжди спираюся на такі речі, як практицизм і відповідальність. Я для себе чітко зрозумів: по-перше, я працюю депутатом Луцької міської ради на громадських засадах, і всі ті задачі, які я ставив перед собою, я ще не реалізував, я ще не досяг тієї мети, заради якої я йшов в Луцьку міську раду. Покинути цю роботу і побігти займатися іншою – це не входить в рамки мого характеру. По-друге, я маю зробити певний вибір. Якщо я піду у Верховну Раду, мені доведеться покинути свою роботу в бізнесі. Я ще не готовий цього зробити. Так само, як я беру відповідальність за своїх виборців, працюючи депутатом міської ради, я взяв відповідальність за працівників. А їх також дуже багато. Тому мені не так легко було прийняти це рішення, але я для себе чітко визначився, що у цих виборах я участі брати не буду. Я буду відверто, плідно, чесно допрацьовувати і реалізовувати той мандат довіри лучан, який вони мені надали.– «СВІДОМІ» – моя команда, команда однодумців. Залишаємось і працюємо на благо Луцька і лучан. Ми чітко розуміємо, що дуже великий і дуже складний шлях попереду. І ні президентські, ні парламентські, і навіть не місцеві вибори, на жаль, не вирішать ті проблеми, які існують сьогодні. Але команда «СВІДОМИХ» в політичному процесі. Наших прихильників все більше і більше, люди долучаються до нашого руху, люди приходять, хочуть працювати – і це надихає. Ми делегуємо в парламент від нашої команди співзасновника Громадянського Руху. Тривалий час він займався політичною журналістикою. Я вважаю, що суспільство потребує нових обличь, потребує змін.– Покращення. Ми делегуємо свого представника для того, щоб досягти певних цілей. Мандат не є самоціллю. Перш за все, це виключно інструмент, за допомогою якого можна здійснювати або блокувати певні дії. Тому я як виборець, лучанин, насамперед очікую від нашого представника в парламенті того, що він буде жити інтересами своїх виборців, громади, яка його туди делегувала. Цей депутат має чітко розуміти, які проблеми існують в місті. А ті, хто обирають, повинні усвідомлювати, за кого та заради чого вони голосують. Це, я вважаю, основа основ.– Дуже багато пліток про те, що будуть дострокові місцеві вибори. Якщо вони відбудуться, то ми відразу отримаємо міського голову. Якщо ні, то я не впевнений на 100 відсотків, чи призначить Верховна Рада дострокові вибори перед місцевими. Хоча я за те, щоб вона їх призначила і все ж таки місто отримало міського голову. Але потрібно усвідомлювати, що обираємо ми міського голову за пів року до місцевих виборів. Відповідно, міський голова заступає на посаду, починає працювати, а через 6 місяців – знову вибори. Звісно, досягнень значних не буде – міський голова не переформатувався, йому знову потрібно йти на вибори. За пів року я як депутат Луцької міської ради можу ствердно сказати: жоден міський голова конкретних досягнень не дасть. Тому я усвідомлюю, що треба чекати повного перезавантаження на місцевих виборах і тоді обирати міського голову. Міський голова, а тим паче для такого відносно невеликого міста, як Луцьк, – це ключова фігура, і тому я вважаю, що це неприпустима ситуація, в якій ми знаходимося вже більше двох років. Міський голова потрібен, він буде чітко відповідати кожному з нас та нести відповідальність за чітко поставлені запитання.– Ми довели, що виборча система недолуга. Так, дійсно, в Луцьку лишилося 12 округів без депутатів. На це також впливає відсутність мера. Кожен депутат міської ради більше переймається тим округом, на якому він був обраний, розраховуючи на те, що виборча система збережеться і знову він буде обиратися на тому самому окрузі. Ми звернули на це увагу, ми цю проблему підняли на загал, обговорили з іншими містами. Я дуже сподіваюся, що в перспективі це зміниться.– Дійсно, тарифи високі. Сьогодні доведено спеціалістами, експертами, що тарифи завищені. Їх треба переглядати, знижувати як мінімум удвічі. І це вже робота новообраного парламенту, Кабінету Міністрів і Президента в тому числі. Це вже їхня зона відповідальності. Як вирішувати проблему на місцевому рівні? Це, безперечно, робота над енергоефективністю. Тобто енергоефективність має стояти так само в стратегії розвитку міста. Необхідно залучати сучасні технології, модернізувати все наше обладнання, яке є на котельнях, і все решта для того, щоб людям витрачати менше енергоносіїв.– Я провів багато консультацій із працівниками Національної поліції та працівниками муніципальної варти та зрозумів, що це дуже важливий крок, щоб ми перейшли в формат і в стан абсолютно європейського міста. Ми маємо великий досвід інших країн, інших міст. Там, де багато злочинів розкриваються через півтори-дві години після їхнього скоєння завдяки тому, що правоохоронні органи працюють за рахунок сучасних технологій та сучасного обладнання. Програма «Безпечне місто» дає можливість контролювати всі зони загального скупчення людей, і контролювати те, що в них відбувається. Це дуже важливо. Ситуаційний центр дає можливість оперативно реагувати на всі ці правопорушення, які може фіксувати як програма «Безпечне місто», так і інші сигнали, які надходять в Національну поліцію. Тому, проводячи багато консультацій, я дійшов до висновку, що це найперші кроки, які потрібно зробити заради безпеки в нашому рідному місті.– Дуже важлива стратегії розвитку міста. Коли інвестор бачить, що у міста є стратегія, він розуміє, що там живуть свідомі, адекватні люди. Основне, що ми повинні закласти в, скажімо так, «бізнес-плані» міста, це перелік того, що має зробити міська влада за кошти міського бюджету, і на які проекти ми хочемо залучити інвестиційні кошти. І ось на ці проекти, в які ми хочемо залучити інвестиційні кошти, організувати пошук інвесторів. Але для цього потрібно з ними почати діалог. Є інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, до яких Луцька міська рада може звертатися. Особисто веде ці перемовини мер міста: «Я – мер міста, в мене вотум довіри такий-то. Мені лучани делегували повноваження. Я запрошую вас вкладати в наше місто. Лучани з цим погоджуються. Не буде ніяких перепон. Ми включимо всі «зелені світла» для того, щоб ви мали змогу швидше запустили ці проекти, а ми, лучани, отримували від цього максимальний зиск».– Насправді у мене дуже багато планів. Якщо лучани оцінюють те, що роблю я і моя команда, мене це надихає. Найближчим часом ми реалізовуємо проект «Оселя Парк». Це житловий комплекс з великим парком. Якщо лучанам подобається City Park, то там парк ми плануємо зробити в два рази більшим. Там буде гарно і все те саме, що є в City Park. Я сподіваюся, протягом трьох років лучани цей парк вже отримають. Насправді, коли я виходжу просто пройтися по City Park, я чую дуже багато подяк і відгуків від пересічних перехожих, які там прогулюються. Вони впізнають мене, ми з ними говоримо, вони дають деякі поради. Переважно вони кажуть: «Дякуємо вам». Це дуже надихає. Тому я сподіваюся, що через три роки місто отримає ще один такий парк, тільки більшого розміру. Щодо інших інвестиційних проектів, то я як інвестор чекаю сталої міської влади. Буде мер – будемо сідати і говорити. В мене дуже багато ідей, напрацювань та бажання це реалізовувати. Це, до речі, одна із причин, чому я не обрав мандат депутата Верховної Ради. Все ж я вважаю, що користь місту я можу набагато більшу принести, знаходячись саме тут.– Перше, це нові молоді обличчя в політиці. Саме тому Громадянський Руху «СВІДОМІ» делегує свого представника. Яка задача у цих молодих політиків? Я вважаю, що, перш за все, закінчити війну, абсолютно подолати корупцію, змінити правила гри та поставити усіх в рівні умови – а це соціальний захист, відповідальність перед законом. Ось на ці зміни все суспільство очікує. Щодо мене як бізнесмена, то дуже важливо, щоб відбулися зміни в галузі економіки. Я дуже багато чув, що« тиск на бізнес припинений», «бюрократично-правоохоронний апарат перестає чавити». На жаль, це не так. Насправді сьогодні бізнес відчуває дуже великий тягар бюрократичний і частково правоохоронний, який тисне на бізнес. І, на жаль, ми сьогодні бачимо, як багато підприємств закривається, багато бізнесменів, які ще могли би нести користь нашій економіці, просто не мають можливості працювати. Згортають свій бізнес або просто йдуть на пенсію, або виїжджають за кордон, виводять капітал, і все решта. І на ось ці зміни ми всі очікуємо.

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