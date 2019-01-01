Волинь продала за кордон понад 700 тонн чорниці і грибів
Сьогодні, 13:06
Станом на 5 липня Волинь експортувала декілька десятків тонн свіжозамороженої лісової продукції.
Про це йшлося у середу, 10 липня, під час наради у Волинській ОДА.
Начальник управління екології та природних ресурсів Дмитро Новохатський повідомив, що цьогоріч область уже відправила на експорт 640 тонн ягід чорниці та понад 40 тонн грибів різних.
Окрім того, продали за кордон майже 22 тонни лисичок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у середу, 10 липня, під час наради у Волинській ОДА.
Начальник управління екології та природних ресурсів Дмитро Новохатський повідомив, що цьогоріч область уже відправила на експорт 640 тонн ягід чорниці та понад 40 тонн грибів різних.
Окрім того, продали за кордон майже 22 тонни лисичок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинські синоптики озвучили прогноз на найближчі дні
Сьогодні, 13:12
Волинь продала за кордон понад 700 тонн чорниці і грибів
Сьогодні, 13:06
На Волині виявили Mercedes з фальшивими документами
Сьогодні, 12:46
У Луцьку горів житловий будинок
Сьогодні, 12:35