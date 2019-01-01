вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинь продала за кордон понад 700 тонн чорниці і грибів

Волинь продала за кордон понад 700 тонн чорниці і грибів
Станом на 5 липня Волинь експортувала декілька десятків тонн свіжозамороженої лісової продукції.

Про це йшлося у середу, 10 липня, під час наради у Волинській ОДА.

Начальник управління екології та природних ресурсів Дмитро Новохатський повідомив, що цьогоріч область уже відправила на експорт 640 тонн ягід чорниці та понад 40 тонн грибів різних.

Окрім того, продали за кордон майже 22 тонни лисичок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: чорниці, гриби
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вибухівки у луцькому «політесі» і професійному училищі не знайшли
Сьогодні, 13:16
Волинські синоптики озвучили прогноз на найближчі дні
Сьогодні, 13:12
Волинь продала за кордон понад 700 тонн чорниці і грибів
Сьогодні, 13:06
На Волині виявили Mercedes з фальшивими документами
Сьогодні, 12:46
У Луцьку горів житловий будинок
Сьогодні, 12:35
Схожі новини
Розповіли, де на Волині збирають найбільше чорниці і грибів Розповіли, де на Волині збирають найбільше чорниці і грибів
Сьогодні, 11:21
На Волині знайшли молоко, гриби та ягоди з радіацією На Волині знайшли молоко, гриби та ягоди з радіацією
09 липень, 16:01
Як вберегтися від отруєння грибами: поради волинських рятувальників Як вберегтися від отруєння грибами: поради волинських рятувальників
08 липень, 11:32
Волинь отримала 110 тисяч від заготівлі ягід Волинь отримала 110 тисяч від заготівлі ягід
01 липень, 19:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські козачата зняли патріотичний кліп на Шацьких озерах. ВІДЕО
09 липень, 12:58
 1
У Луцьку зупинили роботу всі тролейбусні лінії
Сьогодні, 14:11
 0
У Волинського облавтодору згоріло декілька тонн вугілля
Сьогодні, 14:04
 0
У Луцьку провели масштабний семінар «Scholl Concepts» з полірування автомобілів *
Сьогодні, 14:01
 0
Волинські податківці обіцяють судитися з журналістами через наклепи щодо скандальних обшуків
Сьогодні, 13:43
 0
Медіа
відео
1/8
﻿