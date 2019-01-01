Волинь продала за кордон понад 700 тонн чорниці і грибів





Про це йшлося у середу, 10 липня, під час наради у Волинській ОДА.



Начальник управління екології та природних ресурсів Дмитро Новохатський повідомив, що цьогоріч область уже відправила на експорт 640 тонн ягід чорниці та понад 40 тонн грибів різних.



Окрім того, продали за кордон майже 22 тонни лисичок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 5 липня Волинь експортувала декілька десятків тонн свіжозамороженої лісової продукції.Про це йшлося у середу, 10 липня, під час наради у Волинській ОДА.Начальник управління екології та природних ресурсівповідомив, що цьогоріч область уже відправила на експорт 640 тонн ягід чорниці та понад 40 тонн грибів різних.Окрім того, продали за кордон майже 22 тонни лисичок.

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