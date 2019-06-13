У Луцьку відремонтують «вбите» перехрестя. ФОТО





Про це повідомили на сторінці «Розвиток мікрорайонів міста» у Facebook.



«Ремонту дорожнього покриття на перехресті вулиць Заньковецької та Вахтангова бути! Принаймні так обіцяють у виконавчому комітеті Луцької міської ради», – йдеться у дописі.



«На адресу ГО "Розвиток Мікрорайонів Міста" надійшла відповідь на звернення активістів від 13.06.2019», – стверджують активісти.



Зазначили, що розпочати ремонтні роботи обіцяють цьогоріч 1 серпня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відремонтують перехрестя вулиць Заньковецької та Вахтангова.Про це повідомили на сторінці «Розвиток мікрорайонів міста» у Facebook.«Ремонту дорожнього покриття на перехресті вулиць Заньковецької та Вахтангова бути! Принаймні так обіцяють у виконавчому комітеті Луцької міської ради», – йдеться у дописі.«На адресу ГО "Розвиток Мікрорайонів Міста" надійшла відповідь на звернення активістів від 13.06.2019», – стверджують активісти.Зазначили, що розпочати ремонтні роботи обіцяють цьогоріч 1 серпня.

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