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У Луцьку відремонтують «вбите» перехрестя. ФОТО

У Луцьку відремонтують «вбите» перехрестя. ФОТО
У Луцьку відремонтують перехрестя вулиць Заньковецької та Вахтангова.

Про це повідомили на сторінці «Розвиток мікрорайонів міста» у Facebook.

«Ремонту дорожнього покриття на перехресті вулиць Заньковецької та Вахтангова бути! Принаймні так обіцяють у виконавчому комітеті Луцької міської ради», – йдеться у дописі.

«На адресу ГО "Розвиток Мікрорайонів Міста" надійшла відповідь на звернення активістів від 13.06.2019», – стверджують активісти.

Зазначили, що розпочати ремонтні роботи обіцяють цьогоріч 1 серпня.

У Луцьку відремонтують «вбите» перехрестя. ФОТО
У Луцьку відремонтують «вбите» перехрестя. ФОТО
У Луцьку відремонтують «вбите» перехрестя. ФОТО

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Теги: ремонт, дорога, Луцьк
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