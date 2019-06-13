У Луцьку відремонтують «вбите» перехрестя. ФОТО
Сьогодні, 11:37
У Луцьку відремонтують перехрестя вулиць Заньковецької та Вахтангова.
Про це повідомили на сторінці «Розвиток мікрорайонів міста» у Facebook.
«Ремонту дорожнього покриття на перехресті вулиць Заньковецької та Вахтангова бути! Принаймні так обіцяють у виконавчому комітеті Луцької міської ради», – йдеться у дописі.
«На адресу ГО "Розвиток Мікрорайонів Міста" надійшла відповідь на звернення активістів від 13.06.2019», – стверджують активісти.
Зазначили, що розпочати ремонтні роботи обіцяють цьогоріч 1 серпня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили на сторінці «Розвиток мікрорайонів міста» у Facebook.
«Ремонту дорожнього покриття на перехресті вулиць Заньковецької та Вахтангова бути! Принаймні так обіцяють у виконавчому комітеті Луцької міської ради», – йдеться у дописі.
«На адресу ГО "Розвиток Мікрорайонів Міста" надійшла відповідь на звернення активістів від 13.06.2019», – стверджують активісти.
Зазначили, що розпочати ремонтні роботи обіцяють цьогоріч 1 серпня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині цьогоріч оздоровлять понад 30 тисяч дітей
Сьогодні, 11:44
«Ледь на тому світі не опинилася»: лучанка запевняє, що стала жертвою отруєння на відстійниках
Сьогодні, 11:41
У Луцьку відремонтують «вбите» перехрестя. ФОТО
Сьогодні, 11:37
Розповіли, де на Волині збирають найбільше чорниці і грибів
Сьогодні, 11:21