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На Волині цьогоріч оздоровлять понад 30 тисяч дітей

На Волині цьогоріч оздоровлять понад 30 тисяч дітей
У Волинській області цьогоріч запланували охопити відпочинком та оздоровленням більше 30 тисяч дітей.

Про це йшлося у середу, 10 липня, під час наради у Волинській ОДА.

Очільниця департаменту соціального захисту Оксана Гобод розповіла, що цьогоріч запланували охопити відпочинком та оздоровленням більше 30 тисяч дітей від 7 до 18 років. На ці потреби витратять майже 40 мільйонів, із яких 18 – із міських бюджетів та бюджетів громад, майже 22 мільйони – із обласного бюджету.

У червні вже охопили відпочинком та оздоровленням майже 18 тисяч дітей, понад 13 тисяч – у пришкільних таборах. Першочергово оздоровили 293 дитини-сироти, 17 дітей, батьки яких загинули в АТО, 536 дітей з інвалідністю тощо.

Найбільше дітей оздоровили у Нововолинську – 33,4%, найнижчий рівень охоплення у Ківерцівському районі – 0,8%.

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Теги: оздоровлення, Волинь
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