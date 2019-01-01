На Волині цьогоріч оздоровлять понад 30 тисяч дітей
Сьогодні, 11:44
У Волинській області цьогоріч запланували охопити відпочинком та оздоровленням більше 30 тисяч дітей.
Про це йшлося у середу, 10 липня, під час наради у Волинській ОДА.
Очільниця департаменту соціального захисту Оксана Гобод розповіла, що цьогоріч запланували охопити відпочинком та оздоровленням більше 30 тисяч дітей від 7 до 18 років. На ці потреби витратять майже 40 мільйонів, із яких 18 – із міських бюджетів та бюджетів громад, майже 22 мільйони – із обласного бюджету.
У червні вже охопили відпочинком та оздоровленням майже 18 тисяч дітей, понад 13 тисяч – у пришкільних таборах. Першочергово оздоровили 293 дитини-сироти, 17 дітей, батьки яких загинули в АТО, 536 дітей з інвалідністю тощо.
Найбільше дітей оздоровили у Нововолинську – 33,4%, найнижчий рівень охоплення у Ківерцівському районі – 0,8%.
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Про це йшлося у середу, 10 липня, під час наради у Волинській ОДА.
Очільниця департаменту соціального захисту Оксана Гобод розповіла, що цьогоріч запланували охопити відпочинком та оздоровленням більше 30 тисяч дітей від 7 до 18 років. На ці потреби витратять майже 40 мільйонів, із яких 18 – із міських бюджетів та бюджетів громад, майже 22 мільйони – із обласного бюджету.
У червні вже охопили відпочинком та оздоровленням майже 18 тисяч дітей, понад 13 тисяч – у пришкільних таборах. Першочергово оздоровили 293 дитини-сироти, 17 дітей, батьки яких загинули в АТО, 536 дітей з інвалідністю тощо.
Найбільше дітей оздоровили у Нововолинську – 33,4%, найнижчий рівень охоплення у Ківерцівському районі – 0,8%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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