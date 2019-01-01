На Волині цьогоріч оздоровлять понад 30 тисяч дітей

У Волинській області цьогоріч запланували охопити відпочинком та оздоровленням більше 30 тисяч дітей.Про це йшлося у середу, 10 липня, під час наради у Волинській ОДА.Очільниця департаменту соціального захистурозповіла, що цьогоріч запланували охопити відпочинком та оздоровленням більше 30 тисяч дітей від 7 до 18 років. На ці потреби витратять майже 40 мільйонів, із яких 18 – із міських бюджетів та бюджетів громад, майже 22 мільйони – із обласного бюджету.У червні вже охопили відпочинком та оздоровленням майже 18 тисяч дітей, понад 13 тисяч – у пришкільних таборах. Першочергово оздоровили 293 дитини-сироти, 17 дітей, батьки яких загинули в АТО, 536 дітей з інвалідністю тощо.Найбільше дітей оздоровили у Нововолинську – 33,4%, найнижчий рівень охоплення у Ківерцівському районі – 0,8%.