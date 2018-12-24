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На Волинь приїде фіналістка Євробачення-2013 Злата Огнєвіч

На Волинь приїде фіналістка Євробачення-2013 Злата Огнєвіч
У Ратне на День селища приїде спеціальний гість Злата Огнєвіч.

Захід відбудеться 14 липня, - про це повідомляє Ратнівська РДА на своїй сторінці у Facebook.

Організатори свята запрошують відсвяткувати 819-ту річницю заснування селища Ратне та 75-ту річницю визволення району від німецько-фашистських загарбників.

Програма свята:
11:00 – Спортивні змагання в парку культури та відпочинку селища.
13:00 – Чемпіонат району по футболу: Ратне – Річиця (стадіон селищної ради).
14:00 - Виставка-продаж кондитерських виробів та робіт народних умільців району.
15:00 – Покладання вінків, корзин квітів до пам’ятних місць, панахида на Братських могилах. Ознайомлення гостей із соціально-економічним розвитком селища.
15:00 – Святкова лотерея.
17:00 – Офіційна частина відкриття свята селища та дня визволення району.
19:00 – Концерт колективів художньої самодіяльності району.
20:00 – Виступ гурту «Чорні черешні».
21:00– Виступ народного артиста України Івана Поповича
22:00 – Виступ Злати Огнєвіч
23:00 - 01:00 – молодіжна дискотека.

Протягом дня для учасників та гостей селища Ратне:
· дитячі ігрові батути;
· атракціони;
· спортивні змагання;
· робота торгових закладів;
· фестиваль фольклорних колективів.
На Волинь приїде фіналістка Євробачення-2013 Злата Огнєвіч

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Теги: Волинь, Ратне, День селища, святкування
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