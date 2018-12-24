На Волинь приїде фіналістка Євробачення-2013 Злата Огнєвіч

Злата Огнєвіч.



Захід відбудеться 14 липня, - про це повідомляє



Організатори свята запрошують відсвяткувати 819-ту річницю заснування селища Ратне та 75-ту річницю визволення району від німецько-фашистських загарбників.



Програма свята:

11:00 – Спортивні змагання в парку культури та відпочинку селища.

13:00 – Чемпіонат району по футболу: Ратне – Річиця (стадіон селищної ради).

14:00 - Виставка-продаж кондитерських виробів та робіт народних умільців району.

15:00 – Покладання вінків, корзин квітів до пам’ятних місць, панахида на Братських могилах. Ознайомлення гостей із соціально-економічним розвитком селища.

15:00 – Святкова лотерея.

17:00 – Офіційна частина відкриття свята селища та дня визволення району.

19:00 – Концерт колективів художньої самодіяльності району.

20:00 – Виступ гурту «Чорні черешні».

21:00– Виступ народного артиста України Івана Поповича

22:00 – Виступ Злати Огнєвіч

23:00 - 01:00 – молодіжна дискотека.



Протягом дня для учасників та гостей селища Ратне:

· дитячі ігрові батути;

· атракціони;

· спортивні змагання;

· робота торгових закладів;

· фестиваль фольклорних колективів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ратне на День селища приїде спеціальний гістьЗахід відбудеться 14 липня, - про це повідомляє Ратнівська РДА на своїй сторінці у Facebook.Організатори свята запрошують відсвяткувати 819-ту річницю заснування селища Ратне та 75-ту річницю визволення району від німецько-фашистських загарбників.Програма свята:11:00 – Спортивні змагання в парку культури та відпочинку селища.13:00 – Чемпіонат району по футболу: Ратне – Річиця (стадіон селищної ради).14:00 - Виставка-продаж кондитерських виробів та робіт народних умільців району.15:00 – Покладання вінків, корзин квітів до пам’ятних місць, панахида на Братських могилах. Ознайомлення гостей із соціально-економічним розвитком селища.15:00 – Святкова лотерея.17:00 – Офіційна частина відкриття свята селища та дня визволення району.19:00 – Концерт колективів художньої самодіяльності району.20:00 – Виступ гурту «Чорні черешні».21:00– Виступ народного артиста України22:00 – Виступ Злати Огнєвіч23:00 - 01:00 – молодіжна дискотека.Протягом дня для учасників та гостей селища Ратне:· дитячі ігрові батути;· атракціони;· спортивні змагання;· робота торгових закладів;· фестиваль фольклорних колективів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію