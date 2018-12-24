На Волинь приїде фіналістка Євробачення-2013 Злата Огнєвіч
Сьогодні, 15:44
У Ратне на День селища приїде спеціальний гість Злата Огнєвіч.
Захід відбудеться 14 липня, - про це повідомляє Ратнівська РДА на своїй сторінці у Facebook.
Організатори свята запрошують відсвяткувати 819-ту річницю заснування селища Ратне та 75-ту річницю визволення району від німецько-фашистських загарбників.
Програма свята:
11:00 – Спортивні змагання в парку культури та відпочинку селища.
13:00 – Чемпіонат району по футболу: Ратне – Річиця (стадіон селищної ради).
14:00 - Виставка-продаж кондитерських виробів та робіт народних умільців району.
15:00 – Покладання вінків, корзин квітів до пам’ятних місць, панахида на Братських могилах. Ознайомлення гостей із соціально-економічним розвитком селища.
15:00 – Святкова лотерея.
17:00 – Офіційна частина відкриття свята селища та дня визволення району.
19:00 – Концерт колективів художньої самодіяльності району.
20:00 – Виступ гурту «Чорні черешні».
21:00– Виступ народного артиста України Івана Поповича
22:00 – Виступ Злати Огнєвіч
23:00 - 01:00 – молодіжна дискотека.
Протягом дня для учасників та гостей селища Ратне:
· дитячі ігрові батути;
· атракціони;
· спортивні змагання;
· робота торгових закладів;
· фестиваль фольклорних колективів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Захід відбудеться 14 липня, - про це повідомляє Ратнівська РДА на своїй сторінці у Facebook.
Організатори свята запрошують відсвяткувати 819-ту річницю заснування селища Ратне та 75-ту річницю визволення району від німецько-фашистських загарбників.
Програма свята:
11:00 – Спортивні змагання в парку культури та відпочинку селища.
13:00 – Чемпіонат району по футболу: Ратне – Річиця (стадіон селищної ради).
14:00 - Виставка-продаж кондитерських виробів та робіт народних умільців району.
15:00 – Покладання вінків, корзин квітів до пам’ятних місць, панахида на Братських могилах. Ознайомлення гостей із соціально-економічним розвитком селища.
15:00 – Святкова лотерея.
17:00 – Офіційна частина відкриття свята селища та дня визволення району.
19:00 – Концерт колективів художньої самодіяльності району.
20:00 – Виступ гурту «Чорні черешні».
21:00– Виступ народного артиста України Івана Поповича
22:00 – Виступ Злати Огнєвіч
23:00 - 01:00 – молодіжна дискотека.
Протягом дня для учасників та гостей селища Ратне:
· дитячі ігрові батути;
· атракціони;
· спортивні змагання;
· робота торгових закладів;
· фестиваль фольклорних колективів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
«А в нас навіть діти знають, хто такий Степан Петрович». Як старовижівчани зустрічали депутата Івахіва*
Сьогодні, 15:53
На «Бандерштаті» цьогоріч буде парад повітряних куль
Сьогодні, 15:48
На Волинь приїде фіналістка Євробачення-2013 Злата Огнєвіч
Сьогодні, 15:44
На Волині – пожежа в приміщенні бані
Сьогодні, 15:29
«Вийди звідси, розбійник ти!»: Зеленський зі скандалом вигнав чиновника під час зустрічі. ВІДЕО
Сьогодні, 15:18