На Одещині зникла 18-річна дівчина. ФОТО





Про це пише



«Білгород-Дністровським відділом поліції ГУНП в Одеській області встановлюється місце знаходження Васяніної Анастасії Миколаївни, 01.06.2001 року народження, жительки міста Кілія, яка поїхала на роботу до селища Затока і не виходить на зв’язок із рідними», — вказано у повідомленні.



Прикмети: на вигляд 17-18 років, зріст 170 см, худорлява, обличчя овальне, ніс невеликий, очі карі, волосся темне. Відомості про одяг відсутні.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Білгород-Дністровський відділ поліції ГУНП в Одеській області встановлює місцезнаходження зниклої 18-річної дівчини.Про це пише УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції в регіоні.«Білгород-Дністровським відділом поліції ГУНП в Одеській області встановлюється місце знаходження, 01.06.2001 року народження, жительки міста Кілія, яка поїхала на роботу до селища Затока і не виходить на зв’язок із рідними», — вказано у повідомленні.Прикмети: на вигляд 17-18 років, зріст 170 см, худорлява, обличчя овальне, ніс невеликий, очі карі, волосся темне. Відомості про одяг відсутні.

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