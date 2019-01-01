У Луцьку провели масштабний семінар «Scholl Concepts» з полірування автомобілів *
Сьогодні, 14:01
Більше сотні людей з усієї України зібралися на території комплексу WEST AUTO HUB, щоб навчитися полірувати автомобілі у різних умовах та з використанням європейських технологій. Огранізувала навчання студія автомобільного детейлінгу Carclean, яка є офіціним партнером торгової марки «Scholl Concepts».
Про це йдеться у відео, опублікованому там ютуб-каналі компанії.
«Місце, де ми знаходимося - дуже унікальне. Нам подобається атмосфера і стиль. Все на найвищому рівні. Вітання усім, хто долучився до організації цьогодійства. Це просто чудова локація і я гордий бути тут разом з вами», - зазначає представник ТМ «Scholl Concepts» Mr. Dominik Domitrovic
Більше про подію дивіться у відео
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Про це йдеться у відео, опублікованому там ютуб-каналі компанії.
«Місце, де ми знаходимося - дуже унікальне. Нам подобається атмосфера і стиль. Все на найвищому рівні. Вітання усім, хто долучився до організації цьогодійства. Це просто чудова локація і я гордий бути тут разом з вами», - зазначає представник ТМ «Scholl Concepts» Mr. Dominik Domitrovic
Більше про подію дивіться у відео
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