У Луцьку провели масштабний семінар «Scholl Concepts» з полірування автомобілів *





Про це йдеться у відео, опублікованому там



«Місце, де ми знаходимося - дуже унікальне. Нам подобається атмосфера і стиль. Все на найвищому рівні. Вітання усім, хто долучився до організації цьогодійства. Це просто чудова локація і я гордий бути тут разом з вами», - зазначає представник ТМ «Scholl Concepts» Mr. Dominik Domitrovic



Більше про подію дивіться у відео

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Більше сотні людей з усієї України зібралися на території комплексу WEST AUTO HUB , щоб навчитися полірувати автомобілі у різних умовах та з використанням європейських технологій. Огранізувала навчання студія автомобільного детейлінгу Carclean, яка є офіціним партнером торгової марки «Scholl Concepts».Про це йдеться у відео, опублікованому там ютуб-каналі компанії.«Місце, де ми знаходимося - дуже унікальне. Нам подобається атмосфера і стиль. Все на найвищому рівні. Вітання усім, хто долучився до організації цьогодійства. Це просто чудова локація і я гордий бути тут разом з вами», - зазначає представник ТМ «Scholl Concepts»Більше про подію дивіться у відео

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