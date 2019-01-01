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На Волині знайшли посіви коноплі та снодійного маку. ФОТО

На Волині знайшли посіви коноплі та снодійного маку. ФОТО
В Шацькому районі поліція виявила посіви нарковмісних рослин: снодійний мак та конопля.

Про це повідомляє Шацьке відділення поліції на сторінці Facebook.

Зазначають, в рамках проведення оперативно-профілактичних відпрацювань під умовною назвою "Мак 2019" поліцейські під час перевірки сільської місцевості Шацького району, а саме в 3-х населених пунктах району, виявили 4 факти посівів нарковмісних рослин: це мак снодійний - 44 стебла та конопля - 3 стебла.

На господарів присадибних ділянок склали протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 106-1 КУпАП (Невжиття землекористувачами заходів щодо знищення дикорослих конопель чи снодійного маку). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
На Волині знайшли посіви коноплі та снодійного маку. ФОТО
На Волині знайшли посіви коноплі та снодійного маку. ФОТО

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Теги: Волинь, Шацький район, нарковмісні рослини, порушення
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