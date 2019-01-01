На Волині знайшли посіви коноплі та снодійного маку. ФОТО





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Зазначають, в рамках проведення оперативно-профілактичних відпрацювань під умовною назвою "Мак 2019" поліцейські під час перевірки сільської місцевості Шацького району, а саме в 3-х населених пунктах району, виявили 4 факти посівів нарковмісних рослин: це мак снодійний - 44 стебла та конопля - 3 стебла.



На господарів присадибних ділянок склали протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 106-1 КУпАП (Невжиття землекористувачами заходів щодо знищення дикорослих конопель чи снодійного маку). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Шацькому районі поліція виявила посіви нарковмісних рослин: снодійний мак та конопля.Про це повідомляє Шацьке відділення поліції на сторінці Facebook.Зазначають, в рамках проведення оперативно-профілактичних відпрацювань під умовною назвою "Мак 2019" поліцейські під час перевірки сільської місцевості Шацького району, а саме в 3-х населених пунктах району, виявили 4 факти посівів нарковмісних рослин: це мак снодійний - 44 стебла та конопля - 3 стебла.На господарів присадибних ділянок склали протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 106-1 КУпАП (Невжиття землекористувачами заходів щодо знищення дикорослих конопель чи снодійного маку). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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