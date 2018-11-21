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Будьте обережні: у районі на Волині змагатимуться мисливці

Будьте обережні: у районі на Волині змагатимуться мисливці
У Любешівському районі відбудуться практичні змагання зі стрільби серед мисливців.

Про це інформує ГО товариства мисливців «Фенікс» на сайті Любешівської ОТГ.

"У зв’язку з проведенням 14 липня 2019 року (неділя) командних практичних змагань зі стрільби, просимо жителів району утриматися від перебування на території кущового стрільбища (за територією «льонзаводу») в лісовому масиві на відстані 5 км. від південно-східної околиці смт Любешів", - йдеться у повідомлені.

Стрільби проводитимуться в період з 9.00 до 16.00 год. 14 липня.

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Теги: стрільба, мисливці
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