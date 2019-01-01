Вибухівки у луцькому «політесі» і професійному училищі не знайшли
Сьогодні, 13:16
Вранці 10 липня на електронні пошти двох навчальних закладів Луцька надійшли повідомлення про замінування. На щастя, інформація не підтвердилася. Загрози життю та здоров’ю людей не має.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, йдеться про головний корпус Луцького національного технічного університету, що на вулиці Львівській, 75, і ВПУ №9, що на Бенделіані, 3.
Загалом із обох навчальних закладів евакуювали 160 осіб.
Спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП в області обстежили приміщення та прилеглі території навчальних закладів. Вибухонебезпечних речовин та предметів не виявили.
За фактом неправдивого повідомлення про загрозу громадян слідчі Луцького відділу поліції відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Санкція статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, йдеться про головний корпус Луцького національного технічного університету, що на вулиці Львівській, 75, і ВПУ №9, що на Бенделіані, 3.
Загалом із обох навчальних закладів евакуювали 160 осіб.
Спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП в області обстежили приміщення та прилеглі території навчальних закладів. Вибухонебезпечних речовин та предметів не виявили.
За фактом неправдивого повідомлення про загрозу громадян слідчі Луцького відділу поліції відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Санкція статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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