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Помер головний лікар амбулаторії на Волині

Помер головний лікар амбулаторії на Волині
У селі Дубове Ковельського району помер Борис Баласанян – головний лікар Дубівської амбулаторії.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила місцева жителька, педагог Наталія Тхоржевська.

«Згадали покійного головного лікаря Дубівської амбулаторії Бориса Баласаняна добрим словом – доброю людиною був... Світла пам'ять», – йдеться у дописі.

Додамо, незадовго до своєї смерті чоловік виклав на сторінку у Facebook пісню "Ты знаешь, так хочется жить".

У коментарях користувачі мережі співчувають рідним та близьким і зазначають, що Борис Баласанян був доброю людиною.

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Теги: Волинь, Ковель, смерть, головний лікар
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