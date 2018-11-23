Помер головний лікар амбулаторії на Волині

Борис Баласанян – головний лікар Дубівської амбулаторії.



Про це на своїй сторінці у Facebook Наталія Тхоржевська.



«Згадали покійного головного лікаря Дубівської амбулаторії Бориса Баласаняна добрим словом – доброю людиною був... Світла пам'ять», – йдеться у дописі.



Додамо, незадовго до своєї смерті



У коментарях користувачі мережі співчувають рідним та близьким і зазначають, що Борис Баласанян був доброю людиною.

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