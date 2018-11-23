Помер головний лікар амбулаторії на Волині
Сьогодні, 13:30
У селі Дубове Ковельського району помер Борис Баласанян – головний лікар Дубівської амбулаторії.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила місцева жителька, педагог Наталія Тхоржевська.
«Згадали покійного головного лікаря Дубівської амбулаторії Бориса Баласаняна добрим словом – доброю людиною був... Світла пам'ять», – йдеться у дописі.
Додамо, незадовго до своєї смерті чоловік виклав на сторінку у Facebook пісню "Ты знаешь, так хочется жить".
У коментарях користувачі мережі співчувають рідним та близьким і зазначають, що Борис Баласанян був доброю людиною.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила місцева жителька, педагог Наталія Тхоржевська.
«Згадали покійного головного лікаря Дубівської амбулаторії Бориса Баласаняна добрим словом – доброю людиною був... Світла пам'ять», – йдеться у дописі.
Додамо, незадовго до своєї смерті чоловік виклав на сторінку у Facebook пісню "Ты знаешь, так хочется жить".
У коментарях користувачі мережі співчувають рідним та близьким і зазначають, що Борис Баласанян був доброю людиною.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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