У більшості шкільних таборів на Волині немає пожежної сигналізації

70% таборів, що діють у навчальних закладах Волині, не забезпечені пожежною сигналізацією.Про це йшлося у середу, 10 липня, під час наради у Волинській ОДА.Заступник начальника управління із запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНСрозповів, що також у 70% шкіл дерев’яні конструкції не обробили спеціальним потипожежним розчином, бентежить рятувальників питання шляхів евакуації під час пожежі та стан електромереж. Натомість, як зауважив Олег Билиця, у Ковельському районі проблем майже немає.В.о. голови Волинської ОДАдоручив скласти перелік таких закладів, де належним чином не дотримуються правил пожежної безпеки.«Якщо хтось не зрозуміє, то будемо зупиняти інфраструктурні проекти. Життя дітей важливіше», - наголосив він.