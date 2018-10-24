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У більшості шкільних таборів на Волині немає пожежної сигналізації

У більшості шкільних таборів на Волині немає пожежної сигналізації
70% таборів, що діють у навчальних закладах Волині, не забезпечені пожежною сигналізацією.

Про це йшлося у середу, 10 липня, під час наради у Волинській ОДА.

Заступник начальника управління із запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Олег Билиця розповів, що також у 70% шкіл дерев’яні конструкції не обробили спеціальним потипожежним розчином, бентежить рятувальників питання шляхів евакуації під час пожежі та стан електромереж. Натомість, як зауважив Олег Билиця, у Ковельському районі проблем майже немає.

В.о. голови Волинської ОДА Олександр Киричук доручив скласти перелік таких закладів, де належним чином не дотримуються правил пожежної безпеки.

«Якщо хтось не зрозуміє, то будемо зупиняти інфраструктурні проекти. Життя дітей важливіше», - наголосив він.

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Теги: пожежна сигналізація, табори, діти
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