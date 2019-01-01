Волинські податківці обіцяють судитися з журналістами через наклепи щодо скандальних обшуків

У Головному управлінні ДФС у Волинській області заявили, що інформація щодо обшуків, поширена у деяких ЗМІ, не відповідає дійсності.Про це повідомили у прес-службі установи.жодному з керівників Головного управління ДФС уВолинській області підозра не оголошувалася, не було затриманняпредставників керівного складу чи посадових осіб та не вилучалися документи, валютні цінності, печатки та інші матеріальні цінності, про які йдеться, зокрема в сюжеті ТРК «Аверс».«Колектив Головного управління ДФС у Волинській області працює вштатному режимі, виконуючи завдання із забезпечення надходжень добюджетів усіх рівнів.Поважаючи право журналістів на об’єктивне та неупереджене висвітлення подій суспільного життя, в ГУ ДФС у Волинській області просять представників мас-медіа користуватися перевіреними джерелами інформації та не вводити в оману спільноту», – зазначають податківці.Оскільки оприлюднена телекомпанією недостовірна інформація активнопоширюється низкою видань, Головне управління ДФС у Волинській області вимагає спростування фактів про оголошення підозри, затримання керівників та вилучення валюти, документів та інших цінностей в приміщенні Головного управління ДФС у Волинській області 9 липня 2019 року.«Звертаємо увагу, що в сюжеті ТРК «АВЕРС» є твердження, що невідповідають дійсності, що суперечить Кодексу етики українського журналіста, зокрема пунктам 4, 6, 9, 15 цього Кодексу, та можуть розглядатися як такі, що принижують честь, гідність людини, працівників органів державної влади», – йдеться у повідомленніГоловне управління ДФС у Волинській області залишає за собою правозвернутися за висновком на предмет оцінки дотримання низки законодавчих актів у вказаному сюжеті до Комісії з питань журналістської етики, Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення та Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики.Також в установі нагадують, що п.12 Кодексу етики українського журналіста передбачає, що «журналіст зобов’язаний зробити все можливе для виправлення будь-якої поширеної інформації, якщо виявилося, що вона не відповідає дійсності».У випадку ігнорування офіційної позиції ГУ ДФС в області та в зв’язку з подальшим масовим тиражуванням недостовірної інформації, зокрема Інтернет-виданнями, ГУ ДФС у Волинській області вимагатиме спростування оприлюднених фактів у судовому порядку.