Волинські податківці обіцяють судитися з журналістами через наклепи щодо скандальних обшуків
Сьогодні, 13:43
У Головному управлінні ДФС у Волинській області заявили, що інформація щодо обшуків, поширена у деяких ЗМІ, не відповідає дійсності.
Про це повідомили у прес-службі установи.
В ході слідчих дій в Головному управлінні ДФС у Волинській області 9 липня 2019 року жодному з керівників Головного управління ДФС у
Волинській області підозра не оголошувалася, не було затримання
представників керівного складу чи посадових осіб та не вилучалися документи, валютні цінності, печатки та інші матеріальні цінності, про які йдеться, зокрема в сюжеті ТРК «Аверс».
«Колектив Головного управління ДФС у Волинській області працює в
штатному режимі, виконуючи завдання із забезпечення надходжень до
бюджетів усіх рівнів.
Поважаючи право журналістів на об’єктивне та неупереджене висвітлення подій суспільного життя, в ГУ ДФС у Волинській області просять представників мас-медіа користуватися перевіреними джерелами інформації та не вводити в оману спільноту», – зазначають податківці.
Оскільки оприлюднена телекомпанією недостовірна інформація активно
поширюється низкою видань, Головне управління ДФС у Волинській області вимагає спростування фактів про оголошення підозри, затримання керівників та вилучення валюти, документів та інших цінностей в приміщенні Головного управління ДФС у Волинській області 9 липня 2019 року.
«Звертаємо увагу, що в сюжеті ТРК «АВЕРС» є твердження, що не
відповідають дійсності, що суперечить Кодексу етики українського журналіста, зокрема пунктам 4, 6, 9, 15 цього Кодексу, та можуть розглядатися як такі, що принижують честь, гідність людини, працівників органів державної влади», – йдеться у повідомленні
Головне управління ДФС у Волинській області залишає за собою право
звернутися за висновком на предмет оцінки дотримання низки законодавчих актів у вказаному сюжеті до Комісії з питань журналістської етики, Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення та Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики.
Також в установі нагадують, що п.12 Кодексу етики українського журналіста передбачає, що «журналіст зобов’язаний зробити все можливе для виправлення будь-якої поширеної інформації, якщо виявилося, що вона не відповідає дійсності».
У випадку ігнорування офіційної позиції ГУ ДФС в області та в зв’язку з подальшим масовим тиражуванням недостовірної інформації, зокрема Інтернет-виданнями, ГУ ДФС у Волинській області вимагатиме спростування оприлюднених фактів у судовому порядку.
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Про це повідомили у прес-службі установи.
В ході слідчих дій в Головному управлінні ДФС у Волинській області 9 липня 2019 року жодному з керівників Головного управління ДФС у
Волинській області підозра не оголошувалася, не було затримання
представників керівного складу чи посадових осіб та не вилучалися документи, валютні цінності, печатки та інші матеріальні цінності, про які йдеться, зокрема в сюжеті ТРК «Аверс».
«Колектив Головного управління ДФС у Волинській області працює в
штатному режимі, виконуючи завдання із забезпечення надходжень до
бюджетів усіх рівнів.
Поважаючи право журналістів на об’єктивне та неупереджене висвітлення подій суспільного життя, в ГУ ДФС у Волинській області просять представників мас-медіа користуватися перевіреними джерелами інформації та не вводити в оману спільноту», – зазначають податківці.
Оскільки оприлюднена телекомпанією недостовірна інформація активно
поширюється низкою видань, Головне управління ДФС у Волинській області вимагає спростування фактів про оголошення підозри, затримання керівників та вилучення валюти, документів та інших цінностей в приміщенні Головного управління ДФС у Волинській області 9 липня 2019 року.
«Звертаємо увагу, що в сюжеті ТРК «АВЕРС» є твердження, що не
відповідають дійсності, що суперечить Кодексу етики українського журналіста, зокрема пунктам 4, 6, 9, 15 цього Кодексу, та можуть розглядатися як такі, що принижують честь, гідність людини, працівників органів державної влади», – йдеться у повідомленні
Головне управління ДФС у Волинській області залишає за собою право
звернутися за висновком на предмет оцінки дотримання низки законодавчих актів у вказаному сюжеті до Комісії з питань журналістської етики, Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення та Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики.
Також в установі нагадують, що п.12 Кодексу етики українського журналіста передбачає, що «журналіст зобов’язаний зробити все можливе для виправлення будь-якої поширеної інформації, якщо виявилося, що вона не відповідає дійсності».
У випадку ігнорування офіційної позиції ГУ ДФС в області та в зв’язку з подальшим масовим тиражуванням недостовірної інформації, зокрема Інтернет-виданнями, ГУ ДФС у Волинській області вимагатиме спростування оприлюднених фактів у судовому порядку.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Нікого не затримали і нічого не вилучили», – начальниця ДФС на Волині про обшуки
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Коментарі 1
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хто давав команди не пускати працівників до місця роботи
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