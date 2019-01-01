У Луцьку зупинили роботу всі тролейбусні лінії





Про це повідомляють



На гарячій лінії Луцького підприємства електротранспорту повідомили, що на Глушець, 29 на електромережу впало дерево. І хоч ця мережа використовується лише в окремих випадках, аби ліквідувати аварію, довелося відключити всі тролейбусні лінії.



Наразі там тривають ремонтні роботи.



Причиною падіння дерева могли стати вітер та дощ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через аварію на контактній мережі Луцьком тимчасово не курсують тролейбуси.Про це повідомляють Волинські новини На гарячій лінії Луцького підприємства електротранспорту повідомили, що на Глушець, 29 на електромережу впало дерево. І хоч ця мережа використовується лише в окремих випадках, аби ліквідувати аварію, довелося відключити всі тролейбусні лінії.Наразі там тривають ремонтні роботи.Причиною падіння дерева могли стати вітер та дощ.

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