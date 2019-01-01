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У Луцьку зупинили роботу всі тролейбусні лінії

У Луцьку зупинили роботу всі тролейбусні лінії
Через аварію на контактній мережі Луцьком тимчасово не курсують тролейбуси.

Про це повідомляють Волинські новини.

На гарячій лінії Луцького підприємства електротранспорту повідомили, що на Глушець, 29 на електромережу впало дерево. І хоч ця мережа використовується лише в окремих випадках, аби ліквідувати аварію, довелося відключити всі тролейбусні лінії.

Наразі там тривають ремонтні роботи.

Причиною падіння дерева могли стати вітер та дощ.

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Теги: тролейбуси, аварія, Луцьк
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