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Розповіли, як лучанам вберегти свої автівки від «річок» на дорогах

Розповіли, як лучанам вберегти свої автівки від «річок» на дорогах
Лучанам розповіли, які заходи можна вжити задля збереження цілісності власного автомобіля під час затоплень дороги.

Про це йдеться на Facebook-сторінці «Логос-Авто. Мережа станцій заміни мастил у Луцьку».

«Їздити глибокими калюжами можна, але обережно, адже це незмінно пов'язано з ризиком пошкодити машину», – зазначили на сторінці.

Зазначають, що лише доведеться дотримуватись певних правил.

Максимальна безпечна для легковика глибина води не повинна перевищувати 20-25 см (орієнтуйтеся на нижній край дверей). Для більшості кросоверів ця цифра сягає 30 см, для серйозних позашляховиків відносно безпечні калюжі глибиною 50-70 см.

Безпечна швидкість для легковика близько 10 км/год при оборотах двигуна не нижче 2500 об./хв. Висока швидкість руху по глибокій воді та низькі обороти небезпечні з кількох причин:
- можна потрапити в невидиму яму на дні (а таких в Луцьку чимало),
- висока швидкість підіймає хвилі, яка може наробити лиха під капотом,
- вихлопна труба може на якийсь час ховатися під водою, але лише при середніх і високих оборотах двигуна. При меншій частоті обертання колінвала, тиску вихлопних газів в трубі не вистачить для протидії воді.

Також важливо врахувати, наскільки глибоко в воду зануряться коробка передач, корпуси редукторів. Не дарма "підтоплені" авто намагаються продати якнайшвидше: інколи внутрішня система "захоплює" воду разом з повітрям, що перешкоджає нормальному змащуванню механізмів мастилом.

«Подбайте наперед про герметичність систем. Якщо необдумано рухатися по глибоких калюжах, вода обов'язково потрапить на роз'єми і блоки електроустаткування, волога проникне до контактів, на внутрішні компоненти блоків. Через деякий час (від декількох днів до декількох тижнів) справа закінчиться відмовою "електрики"», – розповідають у повідомленні.

«І найголовніше правило: при найменшій можливості високу воду краще об'їхати. А якщо є сумніви, то взагалі варто почекати: Луцьк не Венеція, рано чи пізно великі калюжі спадуть», – резюмували у дописі.

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Теги: злива, потоп, Луцьк
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