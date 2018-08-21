Розповіли, як лучанам вберегти свої автівки від «річок» на дорогах

Лучанам розповіли, які заходи можна вжити задля збереження цілісності власного автомобіля під час затоплень дороги.Про це йдеться на Facebook-сторінці «Логос-Авто. Мережа станцій заміни мастил у Луцьку».«Їздити глибокими калюжами можна, але обережно, адже це незмінно пов'язано з ризиком пошкодити машину», – зазначили на сторінці.Зазначають, що лише доведеться дотримуватись певних правил.Максимальна безпечна для легковика глибина води не повинна перевищувати 20-25 см (орієнтуйтеся на нижній край дверей). Для більшості кросоверів ця цифра сягає 30 см, для серйозних позашляховиків відносно безпечні калюжі глибиною 50-70 см.Безпечна швидкість для легковика близько 10 км/год при оборотах двигуна не нижче 2500 об./хв. Висока швидкість руху по глибокій воді та низькі обороти небезпечні з кількох причин:- можна потрапити в невидиму яму на дні (а таких в Луцьку чимало),- висока швидкість підіймає хвилі, яка може наробити лиха під капотом,- вихлопна труба може на якийсь час ховатися під водою, але лише при середніх і високих оборотах двигуна. При меншій частоті обертання колінвала, тиску вихлопних газів в трубі не вистачить для протидії воді.Також важливо врахувати, наскільки глибоко в воду зануряться коробка передач, корпуси редукторів. Не дарма "підтоплені" авто намагаються продати якнайшвидше: інколи внутрішня система "захоплює" воду разом з повітрям, що перешкоджає нормальному змащуванню механізмів мастилом.«Подбайте наперед про герметичність систем. Якщо необдумано рухатися по глибоких калюжах, вода обов'язково потрапить на роз'єми і блоки електроустаткування, волога проникне до контактів, на внутрішні компоненти блоків. Через деякий час (від декількох днів до декількох тижнів) справа закінчиться відмовою "електрики"», – розповідають у повідомленні.«І найголовніше правило: при найменшій можливості високу воду краще об'їхати. А якщо є сумніви, то взагалі варто почекати: Луцьк не Венеція, рано чи пізно великі калюжі спадуть», – резюмували у дописі.