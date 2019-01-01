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У Луцьку офіційно відкриють сервіс-центр водоканалу EVODA

У Луцьку офіційно відкриють сервіс-центр водоканалу EVODA
Робота в тестовому режимі підтвердила готовність офісу обслуговування клієнтів КП «Луцькводоканал» до офіційного відкриття, яке відбудеться 17 липня у приміщенні сервіс-центру EVODA за адресою пр. Соборності, 25.

Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».

Із часу відкриття всі звернення споживачів розглядатимуть в новому сервісному центрі, а відвідування адмінприміщень і виробничих баз на вул. Дубнівська, 26 та вул. Січова, 16 більше не будуть доступними для громадян.

Тож запрошують всіх лучан відвідати сервіс-центр у разі виникнення будь-яких питань, пов’язаних із діяльністю КП «Луцькводоканал» та наданням послуг водопостачання і водовідведення. Офіс обслуговування клієнтів EVODA розміщений у дворі по пр. Соборності, 25, що напроти ресторану «Княжий двір», неподалік – тролейбусна зупинка «Аверс». Детальний маршрут можна побачити, зайшовши на офіційний сайт КП «Луцькводоканал».

Послуги сервіс-центру EVODA:

1. Фінансово-розрахункові: подання показників лічильників, нарахування за спожиті послуги, рахунки, звірка, тарифи, пільги та субсидії, способи та терміни оплати тощо.

2. Юридичні: укладання договорів, реструктуризація боргових зобов’язань.

3. Інженерні: технічні умови, проектування, узгодження проектно-кошторисної документації.

4. Консультативно-інформаційні: відповіді та роз’яснення всіх питань, які хвилюють споживачів послуг водопостачання та водовідведення, реєстрація в «Особистому кабінеті споживача».

5. Сантехнічні: встановлення та повірка лічильників, послуги з очищення каналізаційних мереж, приєднання до мереж водопостачання, встановлення загальнобудинкових і приватних вузлів обліку, замовлення проб якості води, виклик майстрів для налагодження роботи каналізаційних мереж, відновлення чи налагодження водопостачання і водовідведення.

6. Реалізація екологічних, соціальних, інноваційних проектів, маркетингова діяльність, рекламні та інформаційні заходи та ін.

7. Індивідуальний підхід до кожного клієнта і вирішення можливих проблем, пов’язаних із послугами водопостачання та водовідведення, проведення особистих прийомів громадян.

Сервісний центр працює з 8:00 до 18:00 без перерви на обід. Вихідні – субота та неділя. Запрошуємо до нового та сучасного закладу клієнтів КП «Луцькводоканал» та усіх бажаючих ознайомитися з діяльністю офісу обслуговування клієнтів EVODA.


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Теги: EVODA, Луцьк, сервіс-центр, відкриття
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