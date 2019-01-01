У Луцьку офіційно відкриють сервіс-центр водоканалу EVODA

Робота в тестовому режимі підтвердила готовність офісу обслуговування клієнтів КП «Луцькводоканал» до офіційного відкриття, яке відбудеться 17 липня уза адресою пр. Соборності, 25.Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».Із часу відкриття всі звернення споживачів розглядатимуть в новому сервісному центрі, а відвідування адмінприміщень і виробничих баз на вул. Дубнівська, 26 та вул. Січова, 16 більше не будуть доступними для громадян.Тож запрошують всіх лучан відвідати сервіс-центр у разі виникнення будь-яких питань, пов’язаних із діяльністю КП «Луцькводоканал» та наданням послуг водопостачання і водовідведення. Офіс обслуговування клієнтів EVODA розміщений у дворі по пр. Соборності, 25, що напроти ресторану «Княжий двір», неподалік – тролейбусна зупинка «Аверс». Детальний маршрут можна побачити, зайшовши на офіційний сайт КП «Луцькводоканал».Послуги сервіс-центру EVODA:1. Фінансово-розрахункові: подання показників лічильників, нарахування за спожиті послуги, рахунки, звірка, тарифи, пільги та субсидії, способи та терміни оплати тощо.2. Юридичні: укладання договорів, реструктуризація боргових зобов’язань.3. Інженерні: технічні умови, проектування, узгодження проектно-кошторисної документації.4. Консультативно-інформаційні: відповіді та роз’яснення всіх питань, які хвилюють споживачів послуг водопостачання та водовідведення, реєстрація в «Особистому кабінеті споживача».5. Сантехнічні: встановлення та повірка лічильників, послуги з очищення каналізаційних мереж, приєднання до мереж водопостачання, встановлення загальнобудинкових і приватних вузлів обліку, замовлення проб якості води, виклик майстрів для налагодження роботи каналізаційних мереж, відновлення чи налагодження водопостачання і водовідведення.6. Реалізація екологічних, соціальних, інноваційних проектів, маркетингова діяльність, рекламні та інформаційні заходи та ін.7. Індивідуальний підхід до кожного клієнта і вирішення можливих проблем, пов’язаних із послугами водопостачання та водовідведення, проведення особистих прийомів громадян.Сервісний центр працює з 8:00 до 18:00 без перерви на обід. Вихідні – субота та неділя. Запрошуємо до нового та сучасного закладу клієнтів КП «Луцькводоканал» та усіх бажаючих ознайомитися з діяльністю офісу обслуговування клієнтів EVODA.