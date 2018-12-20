«Луцькводоканал» має величезні борги за електроенергію

Через невраховане подорожчання електроенергії у КП «Луцькводоканал» – величезні борги.Про це повідомили у прес-службі Волинської ОДА.Комунальне підприємство Луцької міської ради «Луцькводоканал» станом на 1 липня 2019 року має борг за електроенергію 13,6 мільйона гривень. Більше того, прослідковується тенденція зростання суми боргу. Звідки взялися такі цифри та як не допустити відключення стратегічно важливого для обласного центру об’єкту від електроенергії з’ясовували на нараді, яку провів т.в.о. голови обласної державної адміністрації10 липня.З 1 січня 2019 року набув чинності закон України про ринок електричної енергії, який зруйнував монополію обленерго на поставку електрики. Тож водоканали могли би купувати на ринку дешеву електроенергію. Але, за новим законом, постачання електроенергії здійснюється за умов 100% передоплати за послугу. А у водоканалів країни за останні п’ять років накопичилися борги за спожиту електроенергію на загальну суму 6 млрд грн. Вони виникли здебільшого через те, що в тарифах на воду не врахували зростання ціни на електроенергію, вартість якої для водоканалів зросла від 25% до 37%.Тож, відповідно до вимог закону, всі водоканали мали укласти угоди на постачання електроенергії на вільному ринку. Однак, «Луцькводоканал» увійшов до списку тих, які не уклали договорів. Всього їх близько 30. Відповідно до процедури, ті споживачі, що не уклали договорів, отримують електроенергію від постачальника «останньої надії», якого визначив Кабінет Міністрів, а саме ДП "Укрінтеренерго".Варто відзначити, що через те, що Укрінтеренерго постачає електроенергію за найвищим тарифом, у багатьох водоканалів виник борг, пов’язаний із невідповідністю тарифів на воду новим цінам на електрику. Ця проблема й спіткала КП «Луцькводоканал».Про позицію підприємства на нараді доповів заступник директора з маркетингу та інвестиційної діяльності Луцькодоканалу«Ми не визнаємо договір з Укрінтеренерго як таким, що був дійсним. Відповідно, ми не оплачували їм жодних рахунків за електроенергію. Питання боргу комунальне підприємство планує вирішувати в судовому порядку», – повідомив Анатолій Марчук.Однак, судовий процес може розпочатися тоді, коли постачальник, а саме ДП «Укрінтеренерго», подасть позов до суду про несплату боргу. Наразі тривають перемовини.Загалом, за словами заступника директора – начальника управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, заборгованість за електроенергію від населення в області становить 27 млн грн. Заборгованість є поточною, як і в комунальних водоканалів Володимир-Волинського, Ковеля тощо. Окрім того, в останніх є позитивна динаміка щодо сплати боргів. Дрібні борги – зазвичай теж не проблемні, після попередження від постачальника їх оплачують або відтерміновують.Загалом, найбільш проблемним питанням є борг КП «Луцькводоканал». Олександр Киричук доручив Анатолію Марчуку до 1 серпня 2019 року проінформувати про рішення та ініціативи підприємства щодо погашення заборгованості.