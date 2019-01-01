«Вийди звідси, розбійник ти!»: Зеленський зі скандалом вигнав чиновника під час зустрічі. ВІДЕО





Інцидент стався у приміщенні Бориспільської міської ради після представлення нового голови Київської облдержадміністрації Михайла Бно-Айріяна та під час обговорення проблем бориспільської лікарні, - пише



Під час заходу Годунок постійно щось вигукував з місця, на що відреагував президент. Спочатку Зеленський дав йому можливість виступити на зустрічі і поділитися своїм баченням вирішення проблем з функціонуванням лікарні.



Після цього Зеленський сказав: "Коли дуже багато кричать, я завжди прошу знайти в інтернеті щось про людину, яка дуже багато кричить. Мені майже 42 роки, і я на своєму віці бачив багато людей. Я тут прочитав в газеті. Чи це правда, чи ні? Ви - член "Батьківщини", секретар Бориспільської міської ради, раніше засуджений за ч.3 ст. 142 КПК України (розбій, поєднаний зі спричиненням тяжких тілесних ушкоджень". Ярославе Миколайовичу, це Ви?".



Годунок відповів: "Так". Після цього Зеленський змусив його вийти з приміщення, де проходила зустріч.



"Вийди звідси! Розбійник ти! Погано чуєш? Вийдіть, будь ласка, будете на райадміністрації сидіти кричати".



На це секретар Бориспільської міської ради заявив, що працює не в районній адміністрації.



Годунок на це заявив: "Ви ж сказали, що всі є президентом". А Зеленський у відповідь: "Ти точно не президент, бо в президента немає криміналу… Іди гуляй". Після того, як Годунок залишив приміщення, зустріч продовжилась. Слово взяв заступник міністра охорони здоров’я.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з активом Київської області змусив секретаря Бориспільської міської ради Ярослава Годунка залишити захід.Інцидент стався у приміщенні Бориспільської міської ради після представлення нового голови Київської облдержадміністрації Михайла Бно-Айріяна та під час обговорення проблем бориспільської лікарні, - пише УНІАН Під час заходу Годунок постійно щось вигукував з місця, на що відреагував президент. Спочатку Зеленський дав йому можливість виступити на зустрічі і поділитися своїм баченням вирішення проблем з функціонуванням лікарні.Після цього Зеленський сказав: "Коли дуже багато кричать, я завжди прошу знайти в інтернеті щось про людину, яка дуже багато кричить. Мені майже 42 роки, і я на своєму віці бачив багато людей. Я тут прочитав в газеті. Чи це правда, чи ні? Ви - член "Батьківщини", секретар Бориспільської міської ради, раніше засуджений за ч.3 ст. 142 КПК України (розбій, поєднаний зі спричиненням тяжких тілесних ушкоджень". Ярославе Миколайовичу, це Ви?".Годунок відповів: "Так". Після цього Зеленський змусив його вийти з приміщення, де проходила зустріч."Вийди звідси! Розбійник ти! Погано чуєш? Вийдіть, будь ласка, будете на райадміністрації сидіти кричати".На це секретар Бориспільської міської ради заявив, що працює не в районній адміністрації.Годунок на це заявив: "Ви ж сказали, що всі є президентом". А Зеленський у відповідь: "Ти точно не президент, бо в президента немає криміналу… Іди гуляй". Після того, як Годунок залишив приміщення, зустріч продовжилась. Слово взяв заступник міністра охорони здоров’я.

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