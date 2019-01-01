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«Вийди звідси, розбійник ти!»: Зеленський зі скандалом вигнав чиновника під час зустрічі. ВІДЕО

«Вийди звідси, розбійник ти!»: Зеленський зі скандалом вигнав чиновника під час зустрічі. ВІДЕО
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з активом Київської області змусив секретаря Бориспільської міської ради Ярослава Годунка залишити захід.

Інцидент стався у приміщенні Бориспільської міської ради після представлення нового голови Київської облдержадміністрації Михайла Бно-Айріяна та під час обговорення проблем бориспільської лікарні, - пише УНІАН.

Під час заходу Годунок постійно щось вигукував з місця, на що відреагував президент. Спочатку Зеленський дав йому можливість виступити на зустрічі і поділитися своїм баченням вирішення проблем з функціонуванням лікарні.

Після цього Зеленський сказав: "Коли дуже багато кричать, я завжди прошу знайти в інтернеті щось про людину, яка дуже багато кричить. Мені майже 42 роки, і я на своєму віці бачив багато людей. Я тут прочитав в газеті. Чи це правда, чи ні? Ви - член "Батьківщини", секретар Бориспільської міської ради, раніше засуджений за ч.3 ст. 142 КПК України (розбій, поєднаний зі спричиненням тяжких тілесних ушкоджень". Ярославе Миколайовичу, це Ви?".

Годунок відповів: "Так". Після цього Зеленський змусив його вийти з приміщення, де проходила зустріч.

"Вийди звідси! Розбійник ти! Погано чуєш? Вийдіть, будь ласка, будете на райадміністрації сидіти кричати".

На це секретар Бориспільської міської ради заявив, що працює не в районній адміністрації.

Годунок на це заявив: "Ви ж сказали, що всі є президентом". А Зеленський у відповідь: "Ти точно не президент, бо в президента немає криміналу… Іди гуляй". Після того, як Годунок залишив приміщення, зустріч продовжилась. Слово взяв заступник міністра охорони здоров’я.



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Теги: Зеленський, скандал
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