Сім'я з Луцька, у якої згорів будинок, просить допомоги. ФОТО





Про це повідомляє господиня будинку



"Добрий день! Ніколи не думала, що буду таке писати, але в нашу сім'ю вчора прийшла велика біда - сталася пожежа в будинку, слава Богу ніхто не постраждав. Дякую моєму чоловіку, який не розгубився і відважно кинувся рятувати мене і дітей з полум'я. В нього лише незначні опіки та надихався чадного диму. Дякую пожежникам, які швидко прибули і протягом години боролися з вогнем. Дякуємо всім небайдужим, які прийшли нам на допомогу", - йдеться у дописі.



Жінка повідомляє, під час пожежі згорів дах будинку, вхідні та міжкімнатні двері, деякі меблі. Те, що не згоріло, затопили водою, тому впала стеля і весь будинок у воді.



"Хочу попросити про допомогу, можливо, хтось знає і підкаже, чи є в нашому місті благодійні організації, фонди допомоги чи волонтери, до яких можна звернутися за допомогою. Дуже потрібна допомога", - звертається Валентина до небайдужих.



Відомо, подружжя з дітьми зараз живе в родичів, так як будинок не придатний для проживання.



"Дякую всім небайдужим, хто надасть хоч якусь інформацію. Знаю, що люди в нас добрі і щирі", - сподівається лучанка.



Нагадаємо, у віторок, 9 липня, на вулиці Баранова, 53, сталася пожежа у цегляному житловому будинку.



Номер карти ПриватБанку - 4149 4991 1247 2459 (Михальчук Богдана Анатоліївна)









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Родина з Луцька, у якої у вівторок, 9 липня, згорів житловий будинок, потребує допомоги.Про це повідомляє господиня будинку Богдана Михальчук на сторінці у Facebook."Добрий день! Ніколи не думала, що буду таке писати, але в нашу сім'ю вчора прийшла велика біда - сталася пожежа в будинку, слава Богу ніхто не постраждав. Дякую моєму чоловіку, який не розгубився і відважно кинувся рятувати мене і дітей з полум'я. В нього лише незначні опіки та надихався чадного диму. Дякую пожежникам, які швидко прибули і протягом години боролися з вогнем. Дякуємо всім небайдужим, які прийшли нам на допомогу", - йдеться у дописі.Жінка повідомляє, під час пожежі згорів дах будинку, вхідні та міжкімнатні двері, деякі меблі. Те, що не згоріло, затопили водою, тому впала стеля і весь будинок у воді."Хочу попросити про допомогу, можливо, хтось знає і підкаже, чи є в нашому місті благодійні організації, фонди допомоги чи волонтери, до яких можна звернутися за допомогою. Дуже потрібна допомога", - звертається Валентина до небайдужих.Відомо, подружжя з дітьми зараз живе в родичів, так як будинок не придатний для проживання."Дякую всім небайдужим, хто надасть хоч якусь інформацію. Знаю, що люди в нас добрі і щирі", - сподівається лучанка.Нагадаємо, у віторок, 9 липня, на вулиці Баранова, 53, сталасяу цегляному житловому будинку.

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