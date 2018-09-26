Сім'я з Луцька, у якої згорів будинок, просить допомоги. ФОТО
Сьогодні, 20:50
Родина з Луцька, у якої у вівторок, 9 липня, згорів житловий будинок, потребує допомоги.
Про це повідомляє господиня будинку Богдана Михальчук на сторінці у Facebook.
"Добрий день! Ніколи не думала, що буду таке писати, але в нашу сім'ю вчора прийшла велика біда - сталася пожежа в будинку, слава Богу ніхто не постраждав. Дякую моєму чоловіку, який не розгубився і відважно кинувся рятувати мене і дітей з полум'я. В нього лише незначні опіки та надихався чадного диму. Дякую пожежникам, які швидко прибули і протягом години боролися з вогнем. Дякуємо всім небайдужим, які прийшли нам на допомогу", - йдеться у дописі.
Жінка повідомляє, під час пожежі згорів дах будинку, вхідні та міжкімнатні двері, деякі меблі. Те, що не згоріло, затопили водою, тому впала стеля і весь будинок у воді.
"Хочу попросити про допомогу, можливо, хтось знає і підкаже, чи є в нашому місті благодійні організації, фонди допомоги чи волонтери, до яких можна звернутися за допомогою. Дуже потрібна допомога", - звертається Валентина до небайдужих.
Відомо, подружжя з дітьми зараз живе в родичів, так як будинок не придатний для проживання.
"Дякую всім небайдужим, хто надасть хоч якусь інформацію. Знаю, що люди в нас добрі і щирі", - сподівається лучанка.
Нагадаємо, у віторок, 9 липня, на вулиці Баранова, 53, сталася пожежа у цегляному житловому будинку.
Номер карти ПриватБанку - 4149 4991 1247 2459 (Михальчук Богдана Анатоліївна)
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Про це повідомляє господиня будинку Богдана Михальчук на сторінці у Facebook.
"Добрий день! Ніколи не думала, що буду таке писати, але в нашу сім'ю вчора прийшла велика біда - сталася пожежа в будинку, слава Богу ніхто не постраждав. Дякую моєму чоловіку, який не розгубився і відважно кинувся рятувати мене і дітей з полум'я. В нього лише незначні опіки та надихався чадного диму. Дякую пожежникам, які швидко прибули і протягом години боролися з вогнем. Дякуємо всім небайдужим, які прийшли нам на допомогу", - йдеться у дописі.
Жінка повідомляє, під час пожежі згорів дах будинку, вхідні та міжкімнатні двері, деякі меблі. Те, що не згоріло, затопили водою, тому впала стеля і весь будинок у воді.
"Хочу попросити про допомогу, можливо, хтось знає і підкаже, чи є в нашому місті благодійні організації, фонди допомоги чи волонтери, до яких можна звернутися за допомогою. Дуже потрібна допомога", - звертається Валентина до небайдужих.
Відомо, подружжя з дітьми зараз живе в родичів, так як будинок не придатний для проживання.
"Дякую всім небайдужим, хто надасть хоч якусь інформацію. Знаю, що люди в нас добрі і щирі", - сподівається лучанка.
Нагадаємо, у віторок, 9 липня, на вулиці Баранова, 53, сталася пожежа у цегляному житловому будинку.
Номер карти ПриватБанку - 4149 4991 1247 2459 (Михальчук Богдана Анатоліївна)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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