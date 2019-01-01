«Треба бути сліпим, щоб не бачити, скільки Івахів робить для округу»: як ратнівчани зустрічали народного депутата*

Степан Івахів зустрічається з мешканцями свого округу, щоб прозвітувати про зроблене.



За цей час вдалося немало, і від невеличких ремонтів перейшли до глобальних справ: будівництва нових шкіл, садочків, лікарських амбулаторій, – пише



«Тільки на одне запитання я опускаю очі, бо не знаю, що вам говорити. Ми зробили багато для розвитку інфраструктури, в жодному окрузі такого немає. Усім кажу: поїдьте і порівняйте, чи мають інші райони те, що сьогодні маємо ми. Там ще живуть за принципом: якщо депутат привіз мікрохвильовку – то великий молодець… Ми працювали над проблемами зовсім іншого рівня, і переконаний, що спрацювали дуже добре. І все ж є одне «але», яке «гризе». Люди не стали жити краще. В людей в гаманцях не стало більше грошей. І чому так – питають у депутатів по всій Україні», – розповідав у виступах Степан Івахів.



Він пояснив: є багато речей, які залежать не тільки від Верховної Ради. Депутати не призначають рівень зарплат і пенсій, не регулюють тарифи, не можуть зламати корупційну машину, в якій задіяна вся виконавча влада. Для цього, переконаний народний обранець, треба насамперед політична воля президента, і сьогодні новий президент заявляє, що справиться з усіма цими завданнями. А задача депутатів – підтримувати його в усьому і приймати необхідні закони.



ЯКИЙ ВИХІД?



Степан Івахів поділився з виборцями своїм баченням, як боротися із низьким рівнем життя людей.



«Єдиний шлях, як можна наповнити бюджет – держава повинна розвернутися обличчям до малого і середнього бізнесу. Бо це – основа економіки кожної країни. Це робочі місця і податки. А у нас як? Державі треба заплатити, за світло заплатити і ще стоїть черга перевіряючих органів, яким теж треба заплатити. Люди у нас дуже підприємливі. Все, що треба – перестати їх «доїти» і дати нормально працювати», – переконаний депутат.



На його думку, малому бізнесу необхідно надавати пільговий податковий період і зменшити тарифи на електроенергію.



Інша проблема, яка заважає країні розвиватися – корупція. Для того, щоб її побороти, потрібне рішення усіх перших осіб держави. Степан Івахів каже, що новий президент називає боротьбу із корупцією пріоритетом, тому поки він сподівається, що зміни в країні таки відбудуться.



РАТНЕ – ІЗ ВОДОЮ ТА ДОРОГОЮ



До мешканців Ратного Степан Івахів приїхав з доброю новиною: йому вдалося внести дорогу Шацьк – Ратне в державну програму, і вже цього року почнеться її ремонт. Загальна вартість – 398 мільйонів гривень.



«Якби я не оббивав пороги, на цю дорогу ніколи б не виділили грошей. Бо зараз держава ремонтує тільки дороги державного та міжобласного значення, а ця – міжрайонна. Але мені вдалося переконати і перші 75 мільйонів вже лежать на рахунку в області», – зізнався Івахів.



Допоміг народний обранець із ще однією проблемою, яка турбувала місцевих не один рік. Старі насоси системи водопостачання постійно ламалися і в людей пропадала вода.



«На реконструкцію водопроводу та станції водоочистки потрібно 28 мільйонів гривень, і я буду працювати над залученням цих грошей. Але поки ми зробили перший важливий крок – купили нові сучасні насоси, і після їхнього встановлення постачання води буде безперебійним», – пояснив Івахів.







«Такого чуда я ще не бачив, – взяв слово начальник комунальної служби Ратного Адам Нінічук. – Вранці я подзвонив до помічників Степана Петровича, щоб порадитись про насоси. А вже з обіду мене передзвонюють і питають, куди вести нові… Вони ж коштують немалі гроші! Треба бути сліпим, щоб не бачити, скільки Івахів робить для округу!».



Разом із людьми склали список справ, які треба вирішити під час наступної каденції. Це – реконструкція фасаду Будинку культури та майдану перед ним, завершення встановлення вікон в обох школах, утеплення фасадів і перекриття дахів, реконструкція стадіону «Колос», вуличні майданчики біля садочків, реконструкція відділення анестезіології та реанімації, інфекційного та пологового відділень райлікарні.



ЗАМШАНИ ХВИЛЮЮТЬСЯ ПРО ЛІС І ЗЕМЛЮ



Під час зустрічі в Замшанах люди піднімали складні і важливі питання: про вирубку лісів, про мораторій на продаж землі. Степан Івахів розповів про те, що Верховна Рада прийняла закон, за яким дозвіл на вирубку лісу на території населених пунктів повинна давати сама громада. Крім того, були серйозні спроби провести через парламент вивіз кругляка закордон. Але Рада не підтримала цей закон.



Стосовно продажу землі, народний депутат зауважив, що держава поки не готова до чесного ринку землі. Спершу треба випрацювати механізм, як все має працювати і переконатися, що це принесе користь людям, а не стане черговим обманом.



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Мешканці обговорили із депутатом, що протягом наступної каденції треба працювати над реконструкцією Будинку культури, утепленням школи і садочка, встановленням додаткового котла в школі, закінченням будівництва амбулаторії, будівництвом харчоблоку для школи, облагородженням зони відпочинку біля озера. У Вужиську – провести капітальний ремонт клубу та внутрішній ремонт у ФАПі.



ЖИРИЧІ ПРОСЯТЬ СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК



Жиричі – чергове село, де до народного депутата звернулися поштарі. Вони бачать, як розвивається села округу, а пошта, яка не є на утриманні держави, у порівнянні – бідує.



«Укрпошта» – окреме державне підприємство зі своїм бюджетом. Вони мали б виділяти вам і на ремонт, і на велосипеди. Але я розумію, що поштарі – такі ж мешканці, як інші, і на пошту ходить пів села, тому звісно допоможемо», – пообіцяв Степан Івахів.



Крім того, ініціативна група мешканців села звернулася до депутата з проханням допомогти зі спортивним майданчиком. Кажуть, хочуть дати молоді можливість вести здоровий спосіб життя. Степан Івахів сказав, що обов’язково підтримає цю ініціативу, а для спорудження в Жиричах хорошого стадіону звернеться до Федерації футболу України.



Серед інших планів, які озвучили на зустрічі – будівництво дитячого садка, перекриття даху та утеплення фасаду школи, реконструкція Будинку культури, будівництво лікарської амбулаторії та ремонт стоматологічного кабінету, нова дорога.







Валентина ЗАДОРОЖНА

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завершуючи другу каденцію у Верховній Раді, народний депутатзустрічається з мешканцями свого округу, щоб прозвітувати про зроблене.За цей час вдалося немало, і від невеличких ремонтів перейшли до глобальних справ: будівництва нових шкіл, садочків, лікарських амбулаторій, – пише Район.Ратне «Тільки на одне запитання я опускаю очі, бо не знаю, що вам говорити. Ми зробили багато для розвитку інфраструктури, в жодному окрузі такого немає. Усім кажу: поїдьте і порівняйте, чи мають інші райони те, що сьогодні маємо ми. Там ще живуть за принципом: якщо депутат привіз мікрохвильовку – то великий молодець… Ми працювали над проблемами зовсім іншого рівня, і переконаний, що спрацювали дуже добре. І все ж є одне «але», яке «гризе». Люди не стали жити краще. В людей в гаманцях не стало більше грошей. І чому так – питають у депутатів по всій Україні», – розповідав у виступах Степан Івахів.Він пояснив: є багато речей, які залежать не тільки від Верховної Ради. Депутати не призначають рівень зарплат і пенсій, не регулюють тарифи, не можуть зламати корупційну машину, в якій задіяна вся виконавча влада. Для цього, переконаний народний обранець, треба насамперед політична воля президента, і сьогодні новий президент заявляє, що справиться з усіма цими завданнями. А задача депутатів – підтримувати його в усьому і приймати необхідні закони.Степан Івахів поділився з виборцями своїм баченням, як боротися із низьким рівнем життя людей.«Єдиний шлях, як можна наповнити бюджет – держава повинна розвернутися обличчям до малого і середнього бізнесу. Бо це – основа економіки кожної країни. Це робочі місця і податки. А у нас як? Державі треба заплатити, за світло заплатити і ще стоїть черга перевіряючих органів, яким теж треба заплатити. Люди у нас дуже підприємливі. Все, що треба – перестати їх «доїти» і дати нормально працювати», – переконаний депутат.На його думку, малому бізнесу необхідно надавати пільговий податковий період і зменшити тарифи на електроенергію.Інша проблема, яка заважає країні розвиватися – корупція. Для того, щоб її побороти, потрібне рішення усіх перших осіб держави. Степан Івахів каже, що новий президент називає боротьбу із корупцією пріоритетом, тому поки він сподівається, що зміни в країні таки відбудуться.До мешканців Ратного Степан Івахів приїхав з доброю новиною: йому вдалося внести дорогу Шацьк – Ратне в державну програму, і вже цього року почнеться її ремонт. Загальна вартість – 398 мільйонів гривень.«Якби я не оббивав пороги, на цю дорогу ніколи б не виділили грошей. Бо зараз держава ремонтує тільки дороги державного та міжобласного значення, а ця – міжрайонна. Але мені вдалося переконати і перші 75 мільйонів вже лежать на рахунку в області», – зізнався Івахів.Допоміг народний обранець із ще однією проблемою, яка турбувала місцевих не один рік. Старі насоси системи водопостачання постійно ламалися і в людей пропадала вода.«На реконструкцію водопроводу та станції водоочистки потрібно 28 мільйонів гривень, і я буду працювати над залученням цих грошей. Але поки ми зробили перший важливий крок – купили нові сучасні насоси, і після їхнього встановлення постачання води буде безперебійним», – пояснив Івахів.«Такого чуда я ще не бачив, – взяв слово начальник комунальної служби Ратного. – Вранці я подзвонив до помічників Степана Петровича, щоб порадитись про насоси. А вже з обіду мене передзвонюють і питають, куди вести нові… Вони ж коштують немалі гроші! Треба бути сліпим, щоб не бачити, скільки Івахів робить для округу!».Разом із людьми склали список справ, які треба вирішити під час наступної каденції. Це – реконструкція фасаду Будинку культури та майдану перед ним, завершення встановлення вікон в обох школах, утеплення фасадів і перекриття дахів, реконструкція стадіону «Колос», вуличні майданчики біля садочків, реконструкція відділення анестезіології та реанімації, інфекційного та пологового відділень райлікарні.Під час зустрічі в Замшанах люди піднімали складні і важливі питання: про вирубку лісів, про мораторій на продаж землі. Степан Івахів розповів про те, що Верховна Рада прийняла закон, за яким дозвіл на вирубку лісу на території населених пунктів повинна давати сама громада. Крім того, були серйозні спроби провести через парламент вивіз кругляка закордон. Але Рада не підтримала цей закон.Стосовно продажу землі, народний депутат зауважив, що держава поки не готова до чесного ринку землі. Спершу треба випрацювати механізм, як все має працювати і переконатися, що це принесе користь людям, а не стане черговим обманом.Мешканці обговорили із депутатом, що протягом наступної каденції треба працювати над реконструкцією Будинку культури, утепленням школи і садочка, встановленням додаткового котла в школі, закінченням будівництва амбулаторії, будівництвом харчоблоку для школи, облагородженням зони відпочинку біля озера. У Вужиську – провести капітальний ремонт клубу та внутрішній ремонт у ФАПі.Жиричі – чергове село, де до народного депутата звернулися поштарі. Вони бачать, як розвивається села округу, а пошта, яка не є на утриманні держави, у порівнянні – бідує.«Укрпошта» – окреме державне підприємство зі своїм бюджетом. Вони мали б виділяти вам і на ремонт, і на велосипеди. Але я розумію, що поштарі – такі ж мешканці, як інші, і на пошту ходить пів села, тому звісно допоможемо», – пообіцяв Степан Івахів.Крім того, ініціативна група мешканців села звернулася до депутата з проханням допомогти зі спортивним майданчиком. Кажуть, хочуть дати молоді можливість вести здоровий спосіб життя. Степан Івахів сказав, що обов’язково підтримає цю ініціативу, а для спорудження в Жиричах хорошого стадіону звернеться до Федерації футболу України.Серед інших планів, які озвучили на зустрічі – будівництво дитячого садка, перекриття даху та утеплення фасаду школи, реконструкція Будинку культури, будівництво лікарської амбулаторії та ремонт стоматологічного кабінету, нова дорога.

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