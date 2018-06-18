На «Бандерштаті» цьогоріч буде парад повітряних куль
Сьогодні, 15:48
На «Бандерштаті» цьогоріч відбудеться парад повітряних куль.
Про це йдеться на офіційній сторінці фестивалю "Бандерштат - фестиваль українського духу" у facebook.
Відтак, 2-4 серпня організатори фесту організовуватимуть вільні польоти на повітряних кулях в складі групи 4-ох або 6-ох пасажирів.
Польоти будуть ранкові. Старт орієнтовно о 5:30 та вечірні о 20:00. Тривалість вільного польоту буде орієнтовно 1 година.
При купівлі 3-денного квитка на фестиваль діє акційна ціна на політ.
Про польоти та фестиваль детальніше: https://flyadventure.com.ua
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Про це йдеться на офіційній сторінці фестивалю "Бандерштат - фестиваль українського духу" у facebook.
Відтак, 2-4 серпня організатори фесту організовуватимуть вільні польоти на повітряних кулях в складі групи 4-ох або 6-ох пасажирів.
Польоти будуть ранкові. Старт орієнтовно о 5:30 та вечірні о 20:00. Тривалість вільного польоту буде орієнтовно 1 година.
При купівлі 3-денного квитка на фестиваль діє акційна ціна на політ.
Про польоти та фестиваль детальніше: https://flyadventure.com.ua
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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