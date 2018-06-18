вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На «Бандерштаті» цьогоріч буде парад повітряних куль

На «Бандерштаті» цьогоріч буде парад повітряних куль
На «Бандерштаті» цьогоріч відбудеться парад повітряних куль.

Про це йдеться на офіційній сторінці фестивалю "Бандерштат - фестиваль українського духу" у facebook.

Відтак, 2-4 серпня організатори фесту організовуватимуть вільні польоти на повітряних кулях в складі групи 4-ох або 6-ох пасажирів.

Польоти будуть ранкові. Старт орієнтовно о 5:30 та вечірні о 20:00. Тривалість вільного польоту буде орієнтовно 1 година.

При купівлі 3-денного квитка на фестиваль діє акційна ціна на політ.

Про польоти та фестиваль детальніше: https://flyadventure.com.ua


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Бандерштат, політ, куля
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Затримали волинянина, який продавав перероблену гвинтівку
Сьогодні, 15:57
«А в нас навіть діти знають, хто такий Степан Петрович». Як старовижівчани зустрічали депутата Івахіва*
Сьогодні, 15:53
На «Бандерштаті» цьогоріч буде парад повітряних куль
Сьогодні, 15:48
На Волинь приїде фіналістка Євробачення-2013 Злата Огнєвіч
Сьогодні, 15:44
На Волині – пожежа в приміщенні бані
Сьогодні, 15:29
Схожі новини
Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО Яскраво, повітряно, незабутньо: фінальний день фестивалю «Aerosfera» у Луцьку. ФОТО
18 червень, 2018, 08:35
Вечірній старт аеростатів у центрі Луцька. ФОТО Вечірній старт аеростатів у центрі Луцька. ФОТО
15 червень, 2018, 22:00
Хлопчика, який на Рівненщині собі прострелив ногу, не змогли вдало прооперувати Хлопчика, який на Рівненщині собі прострелив ногу, не змогли вдало прооперувати
28 червень, 22:25
На «Бандерштаті» виступить «Бумбокс» На «Бандерштаті» виступить «Бумбокс»
18 червень, 13:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські козачата зняли патріотичний кліп на Шацьких озерах. ВІДЕО
09 липень, 12:58
 1
У Карпатах посеред літа випав сніг
Сьогодні, 17:13
 0
«Сараї» втридорога і ціни у чеках нізвідки: волинська журналістка про відпочинок в Затоці
Сьогодні, 16:55
 0
У Луцьку обіцяють «підлатати» аварійний міст на Шевченка. ВІДЕО
Сьогодні, 16:40
 0
Хірург з Волині Валіхновський показав, як «зшивають» рани клеєм
Сьогодні, 16:20
 0
Медіа
відео
1/8
﻿