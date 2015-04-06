«А в нас навіть діти знають, хто такий Степан Петрович». Як старовижівчани зустрічали депутата Івахіва*





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28 червня, у День Конституції України, Степан Івахів відвідав кілька сіл району, аби поспілуватися з мешканцями, розповісти про зроблене за п’ять років роботи в парламенті та поділитися планами на наступну каденцію.



ПРОСТО «КОРОЧКИ» – МАЛО



Степан Івахів розповів, що увесь час роботи в парламенті пам’ятав про обіцянки, які дав волинянам перед виборами.



«Мало хто вірить, що десь є депутат, який хоча б раз після виборів заглянув в програму. Ми не заглядали. Ми за цією програмою жили», – розповів депутат.



Він показав цю програму, в якій кожен пункт виділив окремим кольором: одним – повністю виконані обіцянки (таких – 17), іншим кольором – частково зроблене (19). Загалом у програмі було 40 пунктів, з яких невиконаними лишилося чотири. Цим пунктам Степан Івахів приділив особливу увагу і прозвітувався по кожному.



«Перше – мир в Україні, друге – повернення Криму і окупованих територій. На жаль, не вдалось. Правду кажучи, головна відповідальність за ці питання – на президентові та дипломатичному корпусі, а не на депутатах. З свого боку можу запевнити, що робив усе можливе і як депутат, і як громадянин, щоб ці пункти виконались», – розповів обранець.



Дві інші невиконані обіцянки – депутатська недоторканість та розробка механізму відкликання депутатів. Івахів повідомив, що Рада уже прийняла в першому читанні закон про зняття недоторканості і він голосував за це.



Окрім законотворчої роботи завданнями депутата є відстоювати інтереси округу та залучати сюди фінанси. Заслуга персонально Степана Івахіва у цьому вимірюється сумою в 192 мільйони гривень. Саме стільки особисто він залучив для розвитку Волині.



«Хтось думає: маєш «корочку» – ти вже депутат. Ні. Все, що дозволяє «корочка» – тиснути кнопки в Раді, а для того, щоб бути справді ефективним депутатом і вирішувати важливі питання, треба провести дуже багато рутинної роботи», – поділився Івахів.







…І ПЕРШИМ СКУПАЄТЕСЬ!



На зустрічах із мешканцями громади народний обранець пригадував, як їздив по Поліссю вперше сім років тому.



«До мене зверталися за допомогою з такими проблемами, як купити ксерокс, вставити вікно... За ці роки ми почали вирішувати набагато серйозніші питання – будувати школи, відкривати нові дитячі садки, ремонтувати будинки культури. А тепер беремося і за ще більш глобальне завдання!» – виступив Степан Івахів перед Сереховицькою громадою.



Місцеві звернулися до депутата із проханням допомогти облаштувати рекреаційну зону біля озера в селі Синово. Вони впевнені: зроблять тут відпочинок, не гірший як на Шацьких озерах. Для цього потрібно облаштувати набережну, збудувати приміщення, де можна було б ночувати, а також прокласти 8 кілометрів дороги.



Коли ж Степан Івахів поцікавився, чи вони впевнені, що до озера поїдуть туристи, мешканці без жодного сумніву запевнили: «Не те що туристи… навіть ви всю Верховну Раду сюди на крутий відпочинок привезете!».



«Ніхто в воду не зайде, поки батюшка не освятить, а ви першим не скупаєтесь!» – такими словами місцеві дякували депутату за обіцянку підтримати проект.



Схожу ідею озвучили і жителі села Смоляри. Ініціативна група уже займається облаштуванням відпочинкової зони біля меліоративного каналу.



Степан Івахів наголосив на важливості подібних проектів, адже вони повинні стати поштовхом для інших громад. Волинь багата на озера та неймовірні місця для відпочинку, а туризм досі ніхто активно не розвиває.







КОЖНЕ СЕЛО – ПІД КОНТРОЛЕМ



Степан Івахів розповів, що готуючи нову програму для роботи в Раді, його помічники об’їздили усі населені пункти округу і склали список проблем, які необхідно вирішити. Тож у своїй подальшій роботі депутат планує опиратись саме на ці конкретні завдання.



Зокрема, розповів, що у Сереховичах планується відкрити спортзал для школи, щоб зробити її опорною, відремонтувати дах і утеплити фасад в амбулаторії. Також хочуть зробити вуличне освітлення в селі Грабове, капітальний ремонт дороги Сереховичі-Грабове, транспортне сполучення до Нової Волі, клуб та новий дах в школі у Солов'ях, відремонтувати ФАП у Комаровому, зробити опалення і утеплити школу в селі Ниці, дорогу до траси і ремонт в клубі села Синово.



Серед планів, які стосуються села Смоляри, насамперед – добудова дитсадка. Для закінчення робіт необхідно ще 5,8 мільйонів гривень. Як розповів Степан Івахів, 3 мільйони Фонд державного розвитку уже виділив, а проблему із рештою коштів депутат пообіцяв теж вирішити. Також в Смолярах планують роботи у школі: завершити будівництво спортзалу, перекрити дах та відремонтувати каналізацію.



У Любохинах головною проблемою лишається недобудована школа, на яку іще необхідно 24 мільйони гривень. Депутат пообіцяв, що 1 вересня школярі підуть на навчання уже в нове приміщення. Також у цьому селі планують капітальну реконструкцію будинку культури та будівництво садка.



Крім того, у Любохинах мешканці звернулися до депутата із ще однією проблемою. У селі вже сталося кілька пожеж, під час яких погоріли будинки, адже тут немає своєї пожежної частини. Степан Івахів пообіцяв забезпечити село пожежною помпою та пожежним автомобілем.







Валентина Задорожна

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «У багатьох волинських селах скаржаться, що мають депутатів, яких зроду в очі не бачили. А у нас навіть діти знають, хто такий Степан Петрович», – такими словами народного обранця зустрічали в Старовижівському районі.Про це пише Район.Стара Вижівка 28 червня, у День Конституції України,відвідав кілька сіл району, аби поспілуватися з мешканцями, розповісти про зроблене за п’ять років роботи в парламенті та поділитися планами на наступну каденцію.Степан Івахів розповів, що увесь час роботи в парламенті пам’ятав про обіцянки, які дав волинянам перед виборами.«Мало хто вірить, що десь є депутат, який хоча б раз після виборів заглянув в програму. Ми не заглядали. Ми за цією програмою жили», – розповів депутат.Він показав цю програму, в якій кожен пункт виділив окремим кольором: одним – повністю виконані обіцянки (таких – 17), іншим кольором – частково зроблене (19). Загалом у програмі було 40 пунктів, з яких невиконаними лишилося чотири. Цим пунктам Степан Івахів приділив особливу увагу і прозвітувався по кожному.«Перше – мир в Україні, друге – повернення Криму і окупованих територій. На жаль, не вдалось. Правду кажучи, головна відповідальність за ці питання – на президентові та дипломатичному корпусі, а не на депутатах. З свого боку можу запевнити, що робив усе можливе і як депутат, і як громадянин, щоб ці пункти виконались», – розповів обранець.Дві інші невиконані обіцянки – депутатська недоторканість та розробка механізму відкликання депутатів. Івахів повідомив, що Рада уже прийняла в першому читанні закон про зняття недоторканості і він голосував за це.Окрім законотворчої роботи завданнями депутата є відстоювати інтереси округу та залучати сюди фінанси. Заслуга персонально Степана Івахіва у цьому вимірюється сумою в 192 мільйони гривень. Саме стільки особисто він залучив для розвитку Волині.«Хтось думає: маєш «корочку» – ти вже депутат. Ні. Все, що дозволяє «корочка» – тиснути кнопки в Раді, а для того, щоб бути справді ефективним депутатом і вирішувати важливі питання, треба провести дуже багато рутинної роботи», – поділився Івахів.На зустрічах із мешканцями громади народний обранець пригадував, як їздив по Поліссю вперше сім років тому.«До мене зверталися за допомогою з такими проблемами, як купити ксерокс, вставити вікно... За ці роки ми почали вирішувати набагато серйозніші питання – будувати школи, відкривати нові дитячі садки, ремонтувати будинки культури. А тепер беремося і за ще більш глобальне завдання!» – виступив Степан Івахів перед Сереховицькою громадою.Місцеві звернулися до депутата із проханням допомогти облаштувати рекреаційну зону біля озера в селі Синово. Вони впевнені: зроблять тут відпочинок, не гірший як на Шацьких озерах. Для цього потрібно облаштувати набережну, збудувати приміщення, де можна було б ночувати, а також прокласти 8 кілометрів дороги.Коли ж Степан Івахів поцікавився, чи вони впевнені, що до озера поїдуть туристи, мешканці без жодного сумніву запевнили: «Не те що туристи… навіть ви всю Верховну Раду сюди на крутий відпочинок привезете!».«Ніхто в воду не зайде, поки батюшка не освятить, а ви першим не скупаєтесь!» – такими словами місцеві дякували депутату за обіцянку підтримати проект.Схожу ідею озвучили і жителі села Смоляри. Ініціативна група уже займається облаштуванням відпочинкової зони біля меліоративного каналу.Степан Івахів наголосив на важливості подібних проектів, адже вони повинні стати поштовхом для інших громад. Волинь багата на озера та неймовірні місця для відпочинку, а туризм досі ніхто активно не розвиває.Степан Івахів розповів, що готуючи нову програму для роботи в Раді, його помічники об’їздили усі населені пункти округу і склали список проблем, які необхідно вирішити. Тож у своїй подальшій роботі депутат планує опиратись саме на ці конкретні завдання.Зокрема, розповів, що у Сереховичах планується відкрити спортзал для школи, щоб зробити її опорною, відремонтувати дах і утеплити фасад в амбулаторії. Також хочуть зробити вуличне освітлення в селі Грабове, капітальний ремонт дороги Сереховичі-Грабове, транспортне сполучення до Нової Волі, клуб та новий дах в школі у Солов'ях, відремонтувати ФАП у Комаровому, зробити опалення і утеплити школу в селі Ниці, дорогу до траси і ремонт в клубі села Синово.Серед планів, які стосуються села Смоляри, насамперед – добудова дитсадка. Для закінчення робіт необхідно ще 5,8 мільйонів гривень. Як розповів Степан Івахів, 3 мільйони Фонд державного розвитку уже виділив, а проблему із рештою коштів депутат пообіцяв теж вирішити. Також в Смолярах планують роботи у школі: завершити будівництво спортзалу, перекрити дах та відремонтувати каналізацію.У Любохинах головною проблемою лишається недобудована школа, на яку іще необхідно 24 мільйони гривень. Депутат пообіцяв, що 1 вересня школярі підуть на навчання уже в нове приміщення. Також у цьому селі планують капітальну реконструкцію будинку культури та будівництво садка.Крім того, у Любохинах мешканці звернулися до депутата із ще однією проблемою. У селі вже сталося кілька пожеж, під час яких погоріли будинки, адже тут немає своєї пожежної частини. Степан Івахів пообіцяв забезпечити село пожежною помпою та пожежним автомобілем.

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