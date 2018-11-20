У Луцьку обіцяють «підлатати» аварійний міст на Шевченка. ВІДЕО





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Пішохідна частина мосту, яка проходить через річку Стир на вулиці Шевченка, руйнується. Цього року планувався капітальний ремонт, однак, через брак коштів проведуть поточний, розповів начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури департаменту ЖКГ Володимир Козел.



«Вчора виїжджали з проектною організацією, будемо складати дефектний план, замовляти робочий проект поточного ремонту. Десь протягом місяця розпочнеться ремонт. Потребується бетонування, закладення армованої сітки, в одному місці потрібно витягнути плиту пішохідну, бо вже вона сильно провалилася», - повідомив Володимир Козел.



Поточний ремонт мосту обійдеться майже у 100 тисяч гривень, додав він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку планують відремонтувати тротуари на шляхопроводі, що розташований на вулиці Шевченка.Про це інформує Суспільне Волині Нагадаємо, лучани неодноразово просили відремонтувати аварійний міст.Пішохідна частина мосту, яка проходить через річку Стир на вулиці Шевченка, руйнується. Цього року планувався капітальний ремонт, однак, через брак коштів проведуть поточний, розповів начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури департаменту ЖКГ«Вчора виїжджали з проектною організацією, будемо складати дефектний план, замовляти робочий проект поточного ремонту. Десь протягом місяця розпочнеться ремонт. Потребується бетонування, закладення армованої сітки, в одному місці потрібно витягнути плиту пішохідну, бо вже вона сильно провалилася», - повідомив Володимир Козел.Поточний ремонт мосту обійдеться майже у 100 тисяч гривень, додав він.

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