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У Карпатах посеред літа випав сніг

У Карпатах посеред літа випав сніг
В Івано-Франківській області, на горі Піп Іван у середу, 10 липня, падає сніг з дощем.

Про це повідомляє Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост, - пише Корреспондент.

"Станом на 14:05 10.07.2019 р. в г. Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг з дощем, вітер західний 7-8 м/с. Температура повітря 3°С", - повідомляє пошуково-рятувальний пост.

У румунських Карпатах також вперше випав сніг у липні. Опади зафіксували в ніч з вівторка на середу на горі П'єтрос на висоті 2300 метрів. Мер міста Борша Сорін Тіміш повідомив журналістам, що не пам'ятає, щоб сніг випадав у липні.

"Низька температура у вівторок ввечері і в середу принесла перший сніг на найвищу гірську вершину в Борші, я думаю, були нульові температури. Вершина була білою. 15 років тому в серпні був сніг на горі, але не в липні", - сказав Тиміш.

За його словами, температура повітря залишається низькою - в середу вранці в центрі Борші було всього 10 градусів тепла.


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Теги: сніг, Карпати, літо
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