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Науковці пояснили, чому міліє Світязь

Науковці пояснили, чому міліє Світязь
Науковці Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України досліджували причини обміління Світязю.

Відповідь фахівців опублікували на сторінці Шацького національного природного парку у Facebook.

Науковці запевняють, що глобальне потепління обумовлює зростання посушливості клімату, внаслідок чого відбувається значне погіршення умов вологозбереження.

Окрім того, зазначають, що рівень води в озері залежить від опадів. Зазначають, що має місце і техногенний вплив.

Детальніше - у документі.

Науковці пояснили, чому міліє Світязь



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Теги: обміління, Світязь, Волинь, науковці
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