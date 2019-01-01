Науковці пояснили, чому міліє Світязь





Відповідь фахівців опублікували на сторінці Шацького національного природного парку у Facebook.



Науковці запевняють, що глобальне потепління обумовлює зростання посушливості клімату, внаслідок чого відбувається значне погіршення умов вологозбереження.



Окрім того, зазначають, що рівень води в озері залежить від опадів. Зазначають, що має місце і техногенний вплив.



Детальніше - у документі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Науковці Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України досліджували причини обміління Світязю.Відповідь фахівців опублікували на сторінці Шацького національного природного парку у Facebook.Науковці запевняють, що глобальне потепління обумовлює зростання посушливості клімату, внаслідок чого відбувається значне погіршення умов вологозбереження.Окрім того, зазначають, що рівень води в озері залежить від опадів. Зазначають, що має місце і техногенний вплив.Детальніше - у документі.

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