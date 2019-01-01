Під час концерту MONATIKа «попливла» апаратура
Сьогодні, 17:23
На концерті MONATIKa в Одесі через дощ зламалася апаратура, але співак продовжив виступ.
Про це інформує УНІАН.
Через зливу, яка почалася під час виступу, у співака відмовила апаратура. Однак артист не розгубився і продовжив виступ в акустичному форматі. MONATIK спустився зі сцени у глядацький зал і разом зі своїми шанувальниками продовжив співати пісні під живий акомпанемент.
"Коли під час виступу вибухнула злива і залило всю техніку, але поблизу знайшовся рояль. Вдячний прекрасним людям, яким і дощ не перешкода і в рояля все голосно, ритмічно і з душею", - написав артист у себе Instagram, опублікувавши відео з концерту.
Про це інформує УНІАН.
Через зливу, яка почалася під час виступу, у співака відмовила апаратура. Однак артист не розгубився і продовжив виступ в акустичному форматі. MONATIK спустився зі сцени у глядацький зал і разом зі своїми шанувальниками продовжив співати пісні під живий акомпанемент.
"Коли під час виступу вибухнула злива і залило всю техніку, але поблизу знайшовся рояль. Вдячний прекрасним людям, яким і дощ не перешкода і в рояля все голосно, ритмічно і з душею", - написав артист у себе Instagram, опублікувавши відео з концерту.
Переглянути цей допис в Instagram
Когда во время выступления грянул ливень и залило всю технику, но по близости нашёлся рояль
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакціюЗавантаження...Коментарі 0
Останні новини
«Треба бути сліпим, щоб не бачити, скільки Івахів робить для округу»: як ратнівчани зустрічали народного депутата*
Сьогодні, 17:46
У Луцьку тимчасово обежать рух вулицею Глушець
Сьогодні, 17:30
Під час концерту MONATIKа «попливла» апаратура
Сьогодні, 17:23
Науковці пояснили, чому міліє Світязь
Сьогодні, 17:15
У Карпатах посеред літа випав сніг
Сьогодні, 17:13