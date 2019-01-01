вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Під час концерту MONATIKа «попливла» апаратура

Під час концерту MONATIKа «попливла» апаратура
На концерті MONATIKa в Одесі через дощ зламалася апаратура, але співак продовжив виступ.

Про це інформує УНІАН.

Через зливу, яка почалася під час виступу, у співака відмовила апаратура. Однак артист не розгубився і продовжив виступ в акустичному форматі. MONATIK спустився зі сцени у глядацький зал і разом зі своїми шанувальниками продовжив співати пісні під живий акомпанемент.

"Коли під час виступу вибухнула злива і залило всю техніку, але поблизу знайшовся рояль. Вдячний прекрасним людям, яким і дощ не перешкода і в рояля все голосно, ритмічно і з душею", - написав артист у себе Instagram, опублікувавши відео з концерту.
Теги: музика, MONATIK
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Треба бути сліпим, щоб не бачити, скільки Івахів робить для округу»: як ратнівчани зустрічали народного депутата*
Сьогодні, 17:46
У Луцьку тимчасово обежать рух вулицею Глушець
Сьогодні, 17:30
Під час концерту MONATIKа «попливла» апаратура
Сьогодні, 17:23
Науковці пояснили, чому міліє Світязь
Сьогодні, 17:15
У Карпатах посеред літа випав сніг
Сьогодні, 17:13
Схожі новини
Хіт MONATIKа по-новому зазвучав на віолончелі. ВІДЕО Хіт MONATIKа по-новому зазвучав на віолончелі. ВІДЕО
23 червень, 20:36
MONATIK вперше розсекретив імена своїх синів MONATIK вперше розсекретив імена своїх синів
03 червень, 17:33
Популярний співак з Луцька MONATIK презентував новий альбом Популярний співак з Луцька MONATIK презентував новий альбом
17 травень, 12:16
Працював у балеті Могилевської та записував пісні в її студії: ексклюзивні подробиці про MONATIKа Працював у балеті Могилевської та записував пісні в її студії: ексклюзивні подробиці про MONATIKа
16 травень, 12:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські козачата зняли патріотичний кліп на Шацьких озерах. ВІДЕО
09 липень, 12:58
 1
Обстріляли кортеж голови Донецької ОДА: є загиблі
Сьогодні, 18:36
 0
Судитимуть очільника волинського вишу, який взяв хабара
Сьогодні, 18:05
 0
Прихильники УПЦ (МП) підуть пішки з Луцька до Почаєва
Сьогодні, 18:04
 0
«Треба бути сліпим, щоб не бачити, скільки Івахів робить для округу»: як ратнівчани зустрічали народного депутата*
Сьогодні, 17:46
 0
Медіа
відео
1/8
﻿