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Дорога, ліхтарі і павільйони: неподалік Луцька – новий автошлях. ФОТО

Дорога, ліхтарі і павільйони: неподалік Луцька – новий автошлях. ФОТО
На трьох ділянках автошляху Доманове (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест) від Козина до Княгининка наближаються до завершення роботи.

Про це повідомляють на сайті Служба автомобільних доріг у Волинській області.

На вказаному відрізку дороги протяжністю 15,05 кілометрів дорожнє покриття вже відновили. Учора, 9 липня, там закінчили наносити дорожню розмітку.

Зазначають, на фінальній стадії й роботи з влаштування тротуарів, яких покладено 654 метри.

Дорога, ліхтарі і павільйони: неподалік Луцька – новий автошлях. ФОТО
Дорога, ліхтарі і павільйони: неподалік Луцька – новий автошлях. ФОТО


Уже встановили 14 із 18 ліхтарів для освітлення пішохідних переходів, облаштовали усі 38 посадкових майданчиків у місцях зупинки громадського транспорту, встановлено 20 автопавільйонів, що більше половини від запланованого.
Дорога, ліхтарі і павільйони: неподалік Луцька – новий автошлях. ФОТО
Дорога, ліхтарі і павільйони: неподалік Луцька – новий автошлях. ФОТО

Зауважують, попереду ще роботи з підсипання та вирівнювання узбіч, завершення влаштування місцевого проїзду по селу Копачівка та окремі незначні роботи з благоустрою і організації безпеки руху.

Звертаються до водіїв бути уважними та обережними в місцях проведення дорожніх робіт. Ця ділянка шляху як нова, але швидкості перевищувати не варто.
Дорога, ліхтарі і павільйони: неподалік Луцька – новий автошлях. ФОТО
Дорога, ліхтарі і павільйони: неподалік Луцька – новий автошлях. ФОТО
Дорога, ліхтарі і павільйони: неподалік Луцька – новий автошлях. ФОТО
Дорога, ліхтарі і павільйони: неподалік Луцька – новий автошлях. ФОТО
Дорога, ліхтарі і павільйони: неподалік Луцька – новий автошлях. ФОТО
Дорога, ліхтарі і павільйони: неподалік Луцька – новий автошлях. ФОТО

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Теги: Волинь, нова ділянка дороги, завершення ремонтних робіт, ліхтарі
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Коментарі 1
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Савченко казав, що зробили 2/3 дороги з Луцька до Ковеля
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