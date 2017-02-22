Дорога, ліхтарі і павільйони: неподалік Луцька – новий автошлях. ФОТО
Сьогодні, 18:54
На трьох ділянках автошляху Доманове (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест) від Козина до Княгининка наближаються до завершення роботи.
Про це повідомляють на сайті Служба автомобільних доріг у Волинській області.
На вказаному відрізку дороги протяжністю 15,05 кілометрів дорожнє покриття вже відновили. Учора, 9 липня, там закінчили наносити дорожню розмітку.
Зазначають, на фінальній стадії й роботи з влаштування тротуарів, яких покладено 654 метри.
Уже встановили 14 із 18 ліхтарів для освітлення пішохідних переходів, облаштовали усі 38 посадкових майданчиків у місцях зупинки громадського транспорту, встановлено 20 автопавільйонів, що більше половини від запланованого.
Зауважують, попереду ще роботи з підсипання та вирівнювання узбіч, завершення влаштування місцевого проїзду по селу Копачівка та окремі незначні роботи з благоустрою і організації безпеки руху.
Звертаються до водіїв бути уважними та обережними в місцях проведення дорожніх робіт. Ця ділянка шляху як нова, але швидкості перевищувати не варто.
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Про це повідомляють на сайті Служба автомобільних доріг у Волинській області.
На вказаному відрізку дороги протяжністю 15,05 кілометрів дорожнє покриття вже відновили. Учора, 9 липня, там закінчили наносити дорожню розмітку.
Зазначають, на фінальній стадії й роботи з влаштування тротуарів, яких покладено 654 метри.
Уже встановили 14 із 18 ліхтарів для освітлення пішохідних переходів, облаштовали усі 38 посадкових майданчиків у місцях зупинки громадського транспорту, встановлено 20 автопавільйонів, що більше половини від запланованого.
Зауважують, попереду ще роботи з підсипання та вирівнювання узбіч, завершення влаштування місцевого проїзду по селу Копачівка та окремі незначні роботи з благоустрою і організації безпеки руху.
Звертаються до водіїв бути уважними та обережними в місцях проведення дорожніх робіт. Ця ділянка шляху як нова, але швидкості перевищувати не варто.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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