Дорога, ліхтарі і павільйони: неподалік Луцька – новий автошлях. ФОТО





Про це повідомляють на сайті



На вказаному відрізку дороги протяжністю 15,05 кілометрів дорожнє покриття вже відновили. Учора, 9 липня, там закінчили наносити дорожню розмітку.



Зазначають, на фінальній стадії й роботи з влаштування тротуарів, яких покладено 654 метри.







Уже встановили 14 із 18 ліхтарів для освітлення пішохідних переходів, облаштовали усі 38 посадкових майданчиків у місцях зупинки громадського транспорту, встановлено 20 автопавільйонів, що більше половини від запланованого.



Зауважують, попереду ще роботи з підсипання та вирівнювання узбіч, завершення влаштування місцевого проїзду по селу Копачівка та окремі незначні роботи з благоустрою і організації безпеки руху.



Звертаються до водіїв бути уважними та обережними в місцях проведення дорожніх робіт. Ця ділянка шляху як нова, але швидкості перевищувати не варто.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трьох ділянках автошляху Доманове (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест) від Козина до Княгининка наближаються до завершення роботи.Про це повідомляють на сайті Служба автомобільних доріг у Волинській області На вказаному відрізку дороги протяжністю 15,05 кілометрів дорожнє покриття вже відновили. Учора, 9 липня, там закінчили наносити дорожню розмітку.Зазначають, на фінальній стадії й роботи з влаштування тротуарів, яких покладено 654 метри.Уже встановили 14 із 18 ліхтарів для освітлення пішохідних переходів, облаштовали усі 38 посадкових майданчиків у місцях зупинки громадського транспорту, встановлено 20 автопавільйонів, що більше половини від запланованого.Зауважують, попереду ще роботи з підсипання та вирівнювання узбіч, завершення влаштування місцевого проїзду по селу Копачівка та окремі незначні роботи з благоустрою і організації безпеки руху.Звертаються до водіїв бути уважними та обережними в місцях проведення дорожніх робіт. Ця ділянка шляху як нова, але швидкості перевищувати не варто.

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