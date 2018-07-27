Судитимуть очільника волинського вишу, який взяв хабара





Нагадаємо,



Так, у 20 відсотків від щомісячного виторгу посадовець оцінив свій дозвіл на безперешкодне встановлення та функціонування за відсутності відповідних договорів кавового апарата у приміщенні вищезгаданого державного навчального закладу.



Своїми діями директор дав зрозуміти підприємцю, що іншим шляхом він не розмістить кавовий апарат, тому той погодився на таку вимогу. Всього цей керівник отримав неправомірну вимогу трьома траншами на загальну суму 9 тис. грн.



Обвинувальний акт у зазначеному кримінальному провадженні прокурором прокуратури області скерували до суду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині завершили досудове розслідування у справі про вимагання та отримання хабара керівником вищого навчального закладу.Нагадаємо, 21 січня правоохоронці зловили очільника волинського вишу, який «взяв на лапу» , - інформує прес-служба прокуратури області.Так, у 20 відсотків від щомісячного виторгу посадовець оцінив свій дозвіл на безперешкодне встановлення та функціонування за відсутності відповідних договорів кавового апарата у приміщенні вищезгаданого державного навчального закладу.Своїми діями директор дав зрозуміти підприємцю, що іншим шляхом він не розмістить кавовий апарат, тому той погодився на таку вимогу. Всього цей керівник отримав неправомірну вимогу трьома траншами на загальну суму 9 тис. грн.Обвинувальний акт у зазначеному кримінальному провадженні прокурором прокуратури області скерували до суду.

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