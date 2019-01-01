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У місті на Волині з'явилися «нагадайки» для пішоходів. ФОТО

У місті на Волині з'явилися «нагадайки» для пішоходів. ФОТО
У місті Ківерці активісти ГО "Школа безпеки та виживання дітей "Тивер" разом з працівниками патрульної поліції у Волинській області провели акцію з безпеки на дорозі.

Захід відбувся 7 липня, – про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Голова ГО "Тивер" Юрій Тананайський.

Він зазначає, для привернення уваги пішоходів нанесли відповідні трафаретні знаки та надписи.

"Дякуємо підприємцям міста за надану фарбу: Галині Друкачук, Віталію Ковальчуку, Оксані Музичук, депутату міської ради Ігорю Панасюку та Василю Шпируку", – йдеться у дописі.

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Окрім цього він подякував за ідею працівникам патрульної поліції у Волинській області, зокрема Ользі Шмігель та Роману Ткачуку.

Нагадаємо, у Луцьку в травні патрульні долучилися до Всеукраїнської акції «Відповідальний пішохід».
У місті на Волині з'явилися «нагадайки» для пішоходів. ФОТО
У місті на Волині з'явилися «нагадайки» для пішоходів. ФОТО
У місті на Волині з'явилися «нагадайки» для пішоходів. ФОТО
У місті на Волині з'явилися «нагадайки» для пішоходів. ФОТО
У місті на Волині з'явилися «нагадайки» для пішоходів. ФОТО
У місті на Волині з'явилися «нагадайки» для пішоходів. ФОТО
У місті на Волині з'явилися «нагадайки» для пішоходів. ФОТО
У місті на Волині з'явилися «нагадайки» для пішоходів. ФОТО


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Теги: Волинь, Ківерці, акція з безпеки на дорозі, діти, патрульні
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