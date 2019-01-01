У місті на Волині з'явилися «нагадайки» для пішоходів. ФОТО
Сьогодні, 20:34
У місті Ківерці активісти ГО "Школа безпеки та виживання дітей "Тивер" разом з працівниками патрульної поліції у Волинській області провели акцію з безпеки на дорозі.
Захід відбувся 7 липня, – про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Голова ГО "Тивер" Юрій Тананайський.
Він зазначає, для привернення уваги пішоходів нанесли відповідні трафаретні знаки та надписи.
"Дякуємо підприємцям міста за надану фарбу: Галині Друкачук, Віталію Ковальчуку, Оксані Музичук, депутату міської ради Ігорю Панасюку та Василю Шпируку", – йдеться у дописі.
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Окрім цього він подякував за ідею працівникам патрульної поліції у Волинській області, зокрема Ользі Шмігель та Роману Ткачуку.
Нагадаємо, у Луцьку в травні патрульні долучилися до Всеукраїнської акції «Відповідальний пішохід».
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Захід відбувся 7 липня, – про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Голова ГО "Тивер" Юрій Тананайський.
Він зазначає, для привернення уваги пішоходів нанесли відповідні трафаретні знаки та надписи.
"Дякуємо підприємцям міста за надану фарбу: Галині Друкачук, Віталію Ковальчуку, Оксані Музичук, депутату міської ради Ігорю Панасюку та Василю Шпируку", – йдеться у дописі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ:На вулицях Ковеля з'явилися «нагадайки» для пішоходів. ФОТО
Окрім цього він подякував за ідею працівникам патрульної поліції у Волинській області, зокрема Ользі Шмігель та Роману Ткачуку.
Нагадаємо, у Луцьку в травні патрульні долучилися до Всеукраїнської акції «Відповідальний пішохід».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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